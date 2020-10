Legendarul actor din producţiile Emmerdale și Coronation Street a fost testat pozitiv cu Covid-19 cu o zi înainte să moară. Starea lui de sănătate se agravase simţitor şi organismul său nu a mai făcut faţă complicaţiilor. Cea care a confirmat teribila veste a fost chiar fiica lui Johnny Leeze, cunoscut mai ales pentru rolul lui Harry Clayton în telenovela britanică Coronation Street. De asemenea, el a devenit popular şi în rolul lui Ned Glover, din Emmerdale, difuzată din 1994 până în 1999.

Un atac de cord i-a fost fatal

Holly, fiica lui, a confirmat pentru Daily Star Online că tatăl său era bolnav de două săptămâni și că a fost testat pozitiv pentru Covid-19. De asemenea, ea a că părintele ei a suferit un atac de cord chiar în dimineața morții sale. Deşi a fost transportat de urgenţă la spital medicii nu au mai avut ce să facă şi au pronunţat decesul. Devastată de durere, Holly a spus: „El era prietenul meu, era un om atât de puternic.

Era un tip atât de grozav, un tip cu adevărat amuzant. Era iubit de toată lumea. Chiar și de fosta lui soție, care este cu mine astăzi, adică de mama mea. Nu știu ce altceva să mai spun. Sunt amorțită, pur și simplu nu pot accepta ceva atât de straniu. Vreau să spun mult mai multe despre el, dar pur și simplu nu știu ce să spun.”

A fost un comediant cu succes la public

Fratele său Phillip a confirmat pe rețelele de socializare că Leeze a fost răpus de o boală grea: „Cu regret profund vă informez pe toți că fratele meu John a murit în această dimineață. Mulți dintre voi vi-l veți aminti ca pe Ned Glover în Emmerdale sau ca pe comediantul Johnny Leeze, pe scena clubului. Avea probleme de sănătate din cauza Covid-19, dar şi altele mai vechi.

A făcut mii de oameni să râdă. Îi va fi foarte dor de noi toți. Odihnește-te în pace John. Fratele tău iubitor Phil și surorile Pam și Sheila. Știu că le vei avea pe toate sun ochii tăi, acolo sus. Zboară sus pe aripile îngerilor.”

I-au murit doi copii

Johnny rămâne în memoria fanilor săi pentru rolul lui Ned Glover din Emmerdale, la care a renunţat în anul 2000, după moartea a doi dintre copiii săi și despărțirea de soția sa Jan. Actorul a simţit nevoia unei pauze în acel moment. De asemenea, el avut trei apariții în Coronation Street, i-a interpretat pe Mr Slater în 1982, pe Harry Clayton (35 de episoade) în 1985, dar şi pe Laurie Johnstone, într-un episod din 2005.

De-a lungul carierei sale, Johnny a avut, de asemenea, roluri regulate în Last of the Summer Wine, precum și în Phoenix Nights, All Creatures Great and Small și Heartbeat.

foto: Johnny Leeze

sursa: dailystar.co.uk