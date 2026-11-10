Ana Rogojinaru: Judoka de nota 10 care demonstrează că sportul și școala merg mână în mână

Performanța autentică nu se măsoară doar în strălucirea medaliilor obținute pe podium, ci și în caracterul clădit prin disciplină, rigurozitate și perseverență de zi cu zi. În campania Nadia10 – Provocări și Performanță, dedicată modelelor care duc spiritul excelenței mai departe, povestea Anei Rogojinaru reprezintă o ilustrare desăvârșită a ceea ce înseamnă să iei „nota 10” pe două fronturi la fel de solicitante: pe tatami și în sala de clasă.

La doar 14 ani, Ana demonstrează o maturitate demnă de marii campioni. Elevă în clasa a VIII-a, tânăra sportivă se mândrește cu o performanță academică remarcabilă: din clasa I și până la finalul clasei a VII-a, a obținut în fiecare an premiul întâi. Pentru ea, școala și sportul nu sunt două drumuri paralele, ci se susțin reciproc.

Drumul Anei în sportul de performanță a început în bazinul de înot, disciplină pe care a practicat-o timp de șase ani și care i-a format anduranța și rigoarea fizică. În urmă cu trei ani și jumătate a descoperit judo-ul, iar rezultatele nu au întârziat să apară. După numai șase luni de antrenamente intense, adolescenta a devenit vicecampioană națională.

Legitimată la secția de judo a Clubului Sportiv Municipal București (CSM București), unde este pregătită și îndrumată de antrenorul Aurel Bârcă, Ana a înțeles rapid că talentul fără transpirație rămâne doar o promisiune.

În spatele fiecărei victorii pe tatami se află sacrificii tăcute, pe care publicul rareori le vede. Timp de doi ani, Ana a făcut zilnic naveta de la Periș la București pentru a nu lipsi de la niciun antrenament:

06:00: Ora la care se trezea pentru a-și finaliza temele și a recapitula lecțiile;

07:00 – 15:00: Cursurile la școală;

16:00 – 21:00: Deplasarea cu sprijinul tatălui său și antrenamentul dur pe tatami;

22:00: Ora la care revenea acasă, doar pentru a relua același ciclu a doua zi.

De un an, familia s-a mutat în București pentru a-i reduce timpii de navetă, însă nivelul de dedicare a rămas neschimbat.

Pentru Ana, anul acesta aduce o dublă provocare: menținerea nivelului sportiv ridicat și admiterea la liceu. Pregătirea pentru Evaluarea Națională presupune deja ore suplimentare la limba română și matematică. Obiectivul ei este limpede: admiterea la Liceul „Mircea Eliade”, la profilul Științele Naturii, atrasă fiind în egală măsură de matematică și biologie.

Povestea Anei Rogojinaru amintește de fundamentul pe care Nadia Comăneci l-a lăsat moștenire sportului românesc: perfecțiunea nu este un accident fericit, ci rezultatul unei munci neîntrerupte, al renunțărilor conștiente și al pasiunii curate. Pe tatami sau la biroul de studiu, Ana arată că nota 10 se cucerește prin caracter.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro