Validarea Adinei Florea la SIIJ, amânată a patra oară la CSM. Ana Birchall: „Este și atributul președintelui CSM de a găsi consens de a pune capăt tonului agresiv”

Ședința Plenului CSM a fost amânată a patra oară, miercuri, din lipsă de cvorum, după ce lucrările au fost boicotate de aceeași facțiune din Consiliu care se opune validării Adinei Florea în fruntea SIIJ (precum și validării celorlalți procurori pe funcții de execuție din Secția special) până la dezbatera publică a raportului GRECO și a celui întocmit de Comisia de la Veneția. Ministrul Justiției Ana Birchall a spus, din nou, că a venit pentru a avea de unde pleca.





La ieșirea din sediul CSM, ministrul Justiției Ana Birchall a lăsat să se înțeleagă faptul că și de această dată a avut un dialog tensionat cu șefa CSM Lia Savonea: „Este și atributul președintelui CSM de a găsi consens de a pune capăt tonului agresiv”.

Redăm un fragment din declarația ministrului Justiției:

„Am venit ca să am de unde pleca și vă spun că este mai mult decât regretabil că se continua cu această atitudine și eu vă relatez ce s-a întâmplat în interior: după închiderea ședinței de două minute, cât a durat a durat această ședință, am rugat-o pe doamna președintă (n.r. - Lia Savonea) să ne spună pentru săptămâna viitoare ora și ziua și agenta, moment în care doamna președintă s-a ridicat și a spus că este – citez! – „atributul președintelui” și că, sigur, o să se consulte în principal cu membrii permanenți…nu prea am înțeles eu ce înseamnă asta, pentru că fiecare membru e membru cu drepturi depline. De exemplu, ministru Justiției conform Constituției este membru de drept. Am insistat și s-a întrerupt discuția. Vă spun că este adevărat, este atributul președintelui CSM să convoace Plenul, dar îmi permit – cu umilință, cu politețe, dar cu deschidere spre dialog – să spun că este și atributul președintelui CSM de a găsi consens de a pune capăt tonului agresiv, de a ppune capăt scandalului, de a încerca să găsească o soluție chiar dacă este dificil de găsit și de a încerca să meargă pe calea dialogului. Pentru că este evident pentru oricine că această aatitudine – și ce se întâmplă de câteva săptămâni – nu face bine în primul rând Justiției și instituția în fața căreia suntem astăzi, CSM, are o obligație esențială în societatea de astăzi, și anume: este garantul independenței Justiției. Din punctul meu de vedere eu vă asigur – și asigur opinia publică – că în ministrul Justiției și în Ministerul Justiției CSM-ul va avea întotdeauna un ppartener de dialog. Îmi permit încă o data să fac apel și public – am trimis și în scris – (…) să se stabilească o zi, o oră și să se comunice agenda din timp”.

