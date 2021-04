Fiica lui Petre Roman a avut puterea să mărturisit cum gestionează valul de ură pe care îl primește din partea anumitor persoane.

Cum gestionează Oana Roman valul de ură

Deși are o comunitate imensă pe social media care o urmărește și care o încurajează în tot ce face în mediul online, Oana Roman primește și foarte multe mesaje răutăcioase din partea internauților. Astfel că vedeta ia măsuri dure în ceea ce îi privește.

Conform spuselor sale, ori de câte ori primește un comentariu răutăcios are grijă să îl elimine pe cel care l-a scris din lista ei de urmăritori și mai mult decât atât, dacă îl consideră pe omul respectiv periculos, îl expune pe pagina ei de socializare, unde îi avertizează pe internauți să se ferească de el.

„Eu nu tolerez hate-ul. Elimin din start, nu am de ce să dau explicații. Extrem de rar intru în conflicte, pentru că mi-am dat seama că cei care scriu foarte urât au conturi false. Eu am trecut de Revoluție, de amenințări cu moartea, nu mă mai pot speria niște nebuni care comentează aiurea. am devenit indiferentă. Pe mine nu mă mai ating. Se întâmplă să fie oameni care sunt atât de agresivi încât îi consider periculoși și atunci semnalez oamenilor să se ferească de persoana respectivă, că unul care vorbește cu oricine riscă să fie periculos. Și atunci încerc să previn oamenii”, a spus Oana Roman la antenastars.ro.

Viața merge înainte

Oana Roman este de câteva luni bune o femeie singură, numai că asta nu înseamnă că viața merge înainte. Fata lui Petre Roman este hotărâtă să își refacă viața. Mai mult, acum știe ce tip de partener își dorește și nu mai este dispusă să facă compromisuri.

Oricum, vedeta afirmă că acum nu s-ar mai arunca cu capul înainte și ar cumpăni foarte mult înainte.