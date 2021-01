Invitat la emisiunea 40 de întrebări moderată de Denise Rifai, fostul premier Petre Roman a oferit detalii incredibile despre viața sa profesională și personală. Printre altele, fostul premier a vorbit despre colaborarea cu serviciile secrete, dar și despre pensia pe care o încasează.

Întrebat dacă a colaborat cu serviciile secrete, Petre Roman a răspuns: „Evident că nu! Dacă aș fi fost cumva legat de aceste servicii, anumite lucruri care mi s-au întâmplat, rele, în cariera mea politică, probabil că nu s-ar mai fi întâmplat. A fost ciocnirea dintre convingerile mele și ceea ce reprezentau ei.

Am fost șef de promoție în 1969 la Facultatea de Energetică. În 1969 cel care a fost Ministrul Învățământului, o mare personalitate a României, Mircea Malița, a avut ideea de a înființa burse pentru cei mai merituoși români, în specialitățile în care România nu avea specialiști.

Am dat un concurs la care am fost îndemnat de profesorul meu Mitu Dumitrescu, dar și de profesorul Dorin Pavel. Am obținut prin concurs aceasta bursă a statului român și așa am ajuns la Toulouse.

Între cei care am fost fie la studii, fie la doctorat, eu am fost la doctorat, au fost aproximativ 200 de români. În felul acesta am făcut doctoratul. După un an petrecut la Toulouse, am obținut o diplomă, am putut să dau un alt concurs în Franța și așa am putut să fiu cadru didactic, profesor întâi la o Universitate, după la două, la trei”, a spus fostul premier al României.

La emisiunea 40 de întrebări moderată de Denise Rifai, Petre Roman a vorbit despre pensia pe care o câștigă.

În ceea ce privește pensia pe care o câștigă după îndelungata carieră politică pe care a avut-o, Petre Roman a declarat că ”Sunt mulțumit cu ceea ce am, dar acum exercițiul de sinceritate ajunge la un punct delicat.

Nu m-am ocupat niciodată de ceea ce se numește a face avere, de a face demersuri de ordin economic – financiar, în sensul acumulării de avere și nu am (n.red. avere). Și m-am întrebat, în ultima vreme de mai multe ori, dacă am greșit sau nu. Și am ajuns la concluzia că am și greșit, pentru că un cap de familie întotdeauna trebuie să se ocupe de soliditatea, de nevoile familiei, care la un moment dat pot fi mai importante, mai urgente.

N-am făcut lucrul ăsta din motive de educație primară, nu am făcut lucrul ăsta pentru că am ajuns prim ministru exact în contextul în care am spus că nu mai vreau să aud niciodată de privilegii în țara asta, dar n-am profitat eu de ceea ce am deschis în România. Nu-i normal!”.