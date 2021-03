Actrița Maia Morgenstern a primit amenințări cu moartea prin mail. Mesajul i-a fost transmis, printr-un mesaj, pe adresa oficială a Teatrului Evreiesc, pe care îl conduce. S-a întâmplat la câteva zile după ce Maia Morgenstern a relatat despre o remarcă antisemită care a fost făcută într-o ședință la care a participat. Maia Morgenstern a povestit despre acest lucru într-o postare pe Facebook.

Maia Morgenstern a primit amenințări cu moartea printr-un mail semnat „partidul AUR”. Actrița a vorbit despre amenințările pe care le-a primit într-o nouă postare pe Facebook. Amenințările îi vizează și pe copiii actriței dar și pe ceilalți actori care își desfășoară activitatea la Teatrul Evreiesc.

„Iată ce primesc de sărbătoare de Pesach. Cu ocazia Zilei Teatrului”, a scris actrița într-o postare pe Facebook care însoțește imaginile cu mesajul de amenințare.

Ea a prezentat mailul și adresa de pe care a fost expediat. Mesajul este transmis de pe un cont Andrei Ilarie, cel mai probabil fals. Subiectul mesajului este „O plângere, dacă nu vă supăraţi, de la un cetăţean îngrijorat”.

Mai mulți prieteni ai actriței, care au citit postarea, au îndemnat-o să se adreseze Poliției cu o plângere.

Amenințări cu moartea la adresa Maiei Morgenstern

Zilele trecute, Maia Morgenstern a relatat, tot pe pagina sa de Facebook, despre o replică cu caracter antisemit la care a asistat. S-a întâmplat în cadrul unei ședințe a directorilor de teatre și a reprezentanților instituțiilor de cultură. Manifestarea s-a desfășurat sub genericul „Vocea teatrului licean bucureștean”.

„Ajung cu câteva minute mai devreme. Directori, consilieri, reprezentanți: autoritățile. Pășesc zâmbitoare către colegii mai mari, să-i salut, să le dau binețe”, povestește actrița.

După care continuă, relatând momentul care a făcut-o să încremenească.

„Și iată ce-mi aud urechile: «Hai s-o facem așa, jid…» – ooops, eu n-am voie să scriu cuvântul acela (că-mi șterge Facebook postarea), este permisă doar pronunțarea… Am încremenit. Ce-ați spus? Răspunsul a venit prompt, relaxat: «Hai, nu te mai supăra. Am spus așa în glumă…». Nu, nu pot să nu mă supăr! Nu când îl pronunță oameni de cultură. Nu când este pronunțat într-un cadru oficial”, a mai scris Maia Morgenstern.

Nimeni nu a părut deranjat

Actrița a mai scris că replica nu a părut să deranjeze pe nimeni dintre participanți, cu excepția ei.

„Și nimeni n-a părut deranjat. În afară de mine, căci am ajuns, normal, să mă simt eu deplasată că m-a lovit o scîrbă fără margini. Nu. Nu accept! E grav. E urât. Sunt rănită”, a mai scris Maia Morgenstern.

Ulterior, ea a primit mai multe mesaje de susținere din partea unor colegi din teatru, regizori sau actori cunoscuți.