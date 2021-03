Săptămânile trecute, showbiz-ul românesc a fost zguduit de un scandal de zile mari. Laurette a ajuns la Medicină legală după ce a fost bătută crunt de către un bărbat. Incidentul a avut loc într-un hotel din Centrul Capitalei, unde realiza o ședință foto și niște filmări. La aproximativ două săptămâni de la incident, apar noi detalii care pot da peste cap cursul anchetei.

Marian Tătic, bărbatul care a agresat-o pe exotica Laurette, a pus la dispoziție mesajele pe care cei doi le-au schimbat înainte ca frumoasa mulatră să ajungă în locația respectivă.

Redăm conversația dintre Laurette și Marian Tătic

Marian Tătic (M.T.): OK, ne vedem acolo la 20:30.

Laurette Atindehou (L.A.): OK. D, mărimea 38. Red roșu.

M.T.: OK, am reținut, îți trimit poze înainte să iau ceva. Care să îți placă ție, în primul rând. Ai ajuns cu bine acasă, sper. O seară plăcută și frumoasă îți doresc și mă bucur că, în sfârșit, am reușit să ne vedem. Te pup, seară frumoasă și îți scriu mâine.

L.A.: Am ajuns. Sunt acasă, merci! Ești un drăguț.

M.T.: OK, te pup și o seară minunată îți doresc.

După o jumătate de oră, Laurette trimite alte mesaje pe Whatsapp, după ce i-a trimis lui Tătic și o fotografie cu body-ul pe care și-l dorea.

L.A.: Ăsta îl au.

M.T.: Ce mărime dorești?

L.A.: 38 port eu. La orice. M.

M.T.: Au M. Dorești să îți iau așa?

L.A.: Da.

L.A.: Super!

Cu aproximativ o oră înainte de întâlnire, Laurette îi scrie din nou lui Marian Tătic.

L.A.: Bună! Te deranjează să ne întâlnim să vorbim într-o locație pe care o știu eu, să nu avem probleme.

M.T.: Bună! Nu, din partea mea nu-i problemă. Doar să fie OK, în sensul să putem vorbi liniștiți. Și aici unde stau apartamentul este foarte OK, dar cum dorești, pe mine nu mă deranjează. Să îmi spui doar adresa și la ce oră să ne vedem.

L.A.: Da, îți spun cum termin acolo.

M.T.: OK, mă anunți pe la 21:00 și îmi spui cum dorești să facem.

L.A.: Păi rămâne să îți dau adresa. Imediat cum termin acolo. O să termin mai repede.

M.T.: OK, perfect, aștept să îmi scrii.

L.A.: Oki.

Ulterior, Laurette i-a trimis adresa și numele hotelului la care urmau să se întâlnească.

De la ce a pornit scandalul

Bărbatul susține că Laurette ar fi acceptat să petreacă o noapte cu el în schimbul a 5000 de euro. Pe de altă parte, aceasta susține că a mers la locația respective pentru o simplă întlnire.

„Avem la mine 7.500 de euro, banii mei, pe care îi aveam în plic. I-am arătat, ea pentru mine este o c&$vă. I-am zis atunci că nu-i pot da 5.000 de euro pentru 30 de minute. În momentul ăla a pus mâna în bani și nu am mai putut să-i iau de la ea decât extrem, extrem de greu. Și țipa că vreau să o omor. Eu m-am dus acolo să fac s$% cu ea, nu să o omor.

M-am dus unde a vrut ea, am făcut ce a vrut ea. Totul a fost pentru bani, nu a fost relație sau altceva. Nici nu intra în discuție, pe ea am văzut-o de trei ori în viața mea. Știam că este o c&$vă. Sunt făcut praf gratuit. Departe de mine să fiu violator, că a spart poliția ușa… Eu am deschis ușa! Eram îmbrăcat, nu eram în chiloți. Poliția poate să confirme”, a declarat Marian Tătic pentru cancan.ro.

„Cum a ieșit din baie s-a pus în genunchi și mi-a făcut s*^ oral. A venit să ia banii pe prosteală. Păi eu mă duceam la hotel să vorbesc cu ea, la 9 seara? Păi ce să vorbesc cu ea? Ea mă aștepta în cameră, a rezervat-o pe numele ei. I-am zis că vin unde vrea ea. Dacă aveam în cap să o violez sau să o omor, păi mă duceam unde voia ea? Ea se cunoștea cu aia de la recepție. Abia am reușit să iau plicul de la ea. Cum era să o las să plece cu banii mei? Am 1.90 metri înălțime și 100 de kilograme. Păi eu voiam să o bat? Nici vorbă că am băgat-o cu capul în toaletă. Acolo abia intră un porumbel, mergem acolo și vă arăt”, a mai declarat bărbatul.