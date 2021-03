Cineva, o femeie, era în pericol. Prima oară au intervenit două angajate ale hotelului. Care însă nu au reuşit să dechidă uşa din spatele căreia se auzeau ţipetele. Au sosit apoi poliţiştii. Uşa a fost dechisă. Înăuntru, o vedetă din show-bizz: Atindehou Nignon Laurette Inocentia, mai cunoscută publicului drept Laurette, frumoasa mulatră născută la Brăila. Lângă ea, un bărbat de aproximativ 45 de ani, care se vedea că se îmbrăcase în grabă.

Acesta avea sânge la gură, de parcă încercase să mănânce din Laurette. Peste tot prin cameră erau lucruri răvăşite. Semne că acolo avusese loc o luptă. Judecând după ţipetele care se auzeau pe hol şi strigătele de ajutor, o luptă pe viaţă şi pe moarte.

Un astfel de eveniment naşte, desigur, mai multe curiozităţi şi nedumeriri.

Prima: camera, posibil loc al unei tentative de omor, nu a fost cercetată de criminalişti. Nici măcar sigilată. Mai mult, nu mai departe de a doua zi, li s-a permis angajaţilor hotelului să facă ordine. Inclusiv să înlocuiască rezervorul de la vasul wc. Cu atât mai mult cu cât vinctima pretindea că agresorul o târâse de păr până în baie, unde încercase să o înece, băgând-o cu capul în closet. Practic, nu mai există în cameră nicio urmă a bătăliei. Doar câteva pete mici de sânge pe mochetă, care nu au putut fi şterse când s-a făcut curăţenie. Era foarte important să se cerceteze criminalistic camera, pentru că în funcţie de datele obţinute, s-ar fi putut şti şi cu probe materiale, dincolo de declaraţiile celor doi protagonişti, dacă a fost tentativă de viol, sau tentativă de omor, ceea ce este cu totul altceva

A doua: Deşi au plecat împreună, Laurette şi bărbatul cu care era în cameră, fiecare însoţit de câte un echipaj de poliţie, niciunul dintre ei, cel puţin până la această oră, nu a depus plângere la poliţie. În emisiunea „Xtra Night Show” a lui Dan Capatos de pe Antena Stars, Laurette a declarat că a fost la IML pentru a-şi scoate un certificat medico-legal şi abia în zilele următoare va depune, împreună cu avocatul său, o plângere la poliţie. Ciudat de ce nu a depus-o în acea seară. Ar fi făcut şi o economie, pentru că examenul medico-legal, deschizându-se un dosar penal, ar fi fost decontat de către MAI.

Poate o va face, fiindcă Poliția a anunțat deschiderea dosarului penal în comunicatul dat:

”La data de 9 martie a.c. prin apel 112, o femeie a sesizat faptul că a auzit strigăte dintr-un imobil din sectorul 3, din zona Centrului Vechi. La adresă s-a deplasat un echipaj de poliție, care a identificat două persoane, un bărbat și o femeie, care s-ar fi agresat reciproc, pe fondul unor neînțelegeri. Persoanele au fost conduse la subunitatea de poliție pentru audieri. Cercetările sunt continuate, din oficiu, de Serviciul Poliției Centrul Vechi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, au transmis oamenii legii, în comunicat.

Asupra evenimentelor de miercuri seara, Laurette are următoarea variantă:

Individul a căutat-o insistent pe reţelele de socializare, încă din luna ianuarie, propunându-i în repetate rânduri să se întâlnească. Toate aceste discuţii, Laurette spune că le va pune la dispoziţia organelor de anchetă. Până la urmă a înduplecat-o şi ea a consimţit să se întâlnească. Omul era din Braşov. Cel puţin aşa i-a spus. I-a mai spus – conform declaraţiilor Laurettei la emisiunea „Xtra Night Show” – că este căsătorit, are doi copii, dar căsnicia lui este un eşec total. S-au întâlnit la sfârşitul săptămânii trecute, la o cafenea din Centrul Vechi, unde individul s-a purtat extrem de gentil. Laurette spune că astfel i-a câştigat încrederea, aşa că a consimţit ca peste două zile să se vadă din nou cu el.

E drept că încă de la acea primă întânire, bărbatul i-a propus să meargă la el acasă (aici nu se potriveşte cu faptul că era din Braşov. La care casă? La Braşov, unde erau nevasta şi copiii, sau mai avea o casă în Bucureşti?).

La a doua întâlnire, au mers la un hotel din Centrul Vechi. Un hotel de patru stele. În aceeaşi emisiune, Laurette declară că această întâlnire, deşi erau numai ei doi într-o cameră de hotel, nu avea nicio conotaţie sexuală. Dar nici nu poate preciza pentru ce se întâlniseră de fapt.

În jurul orelor 21,30 s-a declanşat bătaia.

„M-a pus să fac un anumit lucru, pe care eu nu am vrut – a declarat Laurette în cadrul aceleiaşi emisiuni – şi atunci mi-a spus: „Dar tu de ce crezi că ai venit aici”. După care m-a luat la bătaie. A vrut să mă înece cu capul în closet. M-a târât de păr pe covor. Eu voiam să merg spre uşă, să o deschid şi să ies pe hol, după ajutor. Când a văzut că pun mâna pe cheie, m-a muşcat rău (mâna dreaptă a femeiii este bandajată). Atunci cred că i-a sărit dintele. Am avut noroc. Au apărut poliţiştii, cărora le mulţumesc. Azi cred că eram moartă. Când au intrat în cameră, erau cam 7-8 poliţişti. El era deasupra mea, cu genunchiul pe gâtul meu, mai-mai să mă sufoce. Nu îmi mai amintesc cine a deschis uşa, dar ştiu că după ce m-a muşcat de mână şi mi-a smuls cheia, a aruncat-o în cameră. După care ne-au dus, separat, la poliţie.”

Declaraţia managerului hotelului unde s-au petrecut evenimentele, nu seamănă în multe puncte cu cea a Laurettei. Iată ce a spus în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”:

„În jurul orelor 21, domnişoara Laurette a venit la noi la hotel şi a închiriat o cameră, contra a 200 de lei. Dânsa a achitat suma. După care a urcat. Ea este o iubitoare a hotelului nostru. (N.R.Laurette a declarat că hotelul nu îi era cu totul necunoscut. Este prietenă cu proprietarul şi că în decorul vintage al stabilimentului a făcut câteva pictoriale).

După aproximativ o jumătate de oră s-au auzit ţipetele de ajutor. Am mers mai întâi împreună cu o colegă. Nu am putut descuia uşa cu cheia de rezervă pentru că cealaltă cheie era în broască. Am strigat la individ să deschidă imediat. A sosit şi poliţia. Am încercat să spargem uşa. Dar de partea cealaltă, bărbatul împingea şi el. Până la urmă, el ne-a deschis. Nu era dezbrăcat. Avea sânge pe gură. De asemenea, sânge era şi pe aşternuturile de pat, pe prosoape, pe mochetă, iar la baie era spart vasul de apă de la wc. Pe el erau şi urme de sânge. Acum s-a făcut curat. Stricăciunile se ridică la aproximativ 500 de lei, sumă pe care domnul s-a oferit să o achite.”