Amendă de 2.430 lei pentru Ilan Laufer după accidentul pe trotinetă. Trei reguli de circulație încălcate

Fostul ministru Ilan Laufer a fost sancționat contravențional de Brigada de Poliție Rutieră cu o amendă de 2.430 de lei, după accidentul rutier în care a fost implicat împreună cu doi dintre copiii săi, în timp ce se deplasau pe o trotinetă electrică, în București.

În urma verificărilor efectuate după producerea accidentului, polițiștii Brigăzii Rutiere au luat măsuri în conformitate cu legislația în vigoare.

„În urma verificărilor efectuate de către poliţiştii din cadrul Biroului Accidente Uşoare, bărbatul în vârstă de 42 de ani a fost sancţionat contravenţional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, a transmis Brigada de Poliție Rutieră.

Amenda aplicată în acest caz este de 2.430 de lei.

India dă lovitura pe piața medicamentelor de slăbit. Ce mutare a pregătit
Ce spus Hagi despre posibilitatea de a redeveni selecționerul „tricolorilor”: Mă canalizez pe lucrul care îmi place cel mai mult
Ilan Laufer a încălcat trei reguli de circulație

Potrivit constatărilor autorităților, fostul ministru ar fi încălcat mai multe reguli de circulație. Acesta ar fi condus trotineta electrică pe trotuarul adiacent străzii Mircea Vulcănescu, ar fi transportat doi minori pe același mijloc de deplasare și, la momentul ajungerii la trecerea pentru pietoni, s-ar fi angajat în traversare fără a coborî de pe trotinetă.

În aceste condiții, a intrat în coliziune cu un autovehicul, incidentul soldându-se cu pagube materiale.

Pentru abaterile constatate, a fost aplicată sancțiunea contravențională menționată.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul a avut loc marți dimineață, pe strada Mircea Vulcănescu nr. 2, din București, după ce autoritățile au fost alertate prin apel la 112.

„Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul şi o trotinetă electrică. Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă”, preciza Poliţia Rutieră.

În urma impactului, nicio persoană nu a avut nevoie de transport la spital, deși fostul ministru a suferit lovituri. „Având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Uşoare pentru soluţionare. Au fost testaţi ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind "zero"”, menţionează sursa citată.

Întrebat într-o intervenție la Digi 24 dacă era conștient de regulile privind circulația pe trotinetă, Ilan Laufer a răspuns: „Să ştiţi că tot acelaşi lucru se întâmpla şi dacă eram şi singur. Copiii sunt bine. Eu mi-am spart capul, dar în rest sunt bine. N-am mers la spital.”.

Nu este prima dată când Ilan Laufer este implicat într-un accident rutier

În august 2023, acesta și familia sa au fost implicați într-un incident produs pe Bulevardul Carol I, în municipiul Câmpina.

Atunci, autoturismul în care se afla împreună cu soția și cei doi copii a intrat într-un copac, după care a lovit un alt autovehicul pe care încerca să îl evite. Cel mai grav rănit a fost fiul său, Nathaniel.

”Azi am primit o veste extraordinara de la doctori, Nathaniel se afla in afara oricarui pericol. Mititelul a fost cel mai rau accidentat dintre noi toti, a suferit fracturi la nivelul fetei si lovituri grave la cap. Noi am “scapat” cu sternul si cateva coaste fisurate si contuzionate, lovituri la maini si la picioare, dar suntem cat se poate de ok, dupa un asemenea accident”, scria atunci pe Facebook fostul ministru.

12:43 - SuperMașini Sport – Cele mai spectaculoase supermașini din lume, acum într-o colecție unică. De joi la chioșcuri
12:34 - India dă lovitura pe piața medicamentelor de slăbit. Ce mutare a pregătit
12:26 - Amendă de 2.430 lei pentru Ilan Laufer după accidentul pe trotinetă. Trei reguli de circulație încălcate
12:21 - Alegerile municipale din Franța redesenează scena politică înaintea prezidențialelor din 2027
12:20 - Trump în război cu toată lumea. Hai LIVE cu Turcescu
12:15 - Scandal în Parlament. AUR a anunțat că nu va vota pachetul social propus de PSD

Trump în război cu toată lumea. Hai LIVE cu Turcescu
Oamenii din umbra lui Călin Georgescu. Cine l-ar fi creat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale
Ne bombardăm singuri. Nu e nevoie de Iran
