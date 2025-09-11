International Ambasadorul Rusiei în România, convocat de MAE. Problema care i s-a pus în vedere







Vladimir Lipaev, ambasadorul Rusiei în România, a fost convocat, joi, la sediul MAE. Oficialului i s-a transmis punctul de vedere al României după incidentul cu drone din Polonia.

Din dispoziţia ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziţia de condamnare fermă, de către România, a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti, în cursul nopţii de 9/10 septembrie 2025, după cum au anunțat reprezentanții ministerului.

„Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicaţii şi anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum şi o ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor unui stat Aliat şi partener strategic al României. Acest incident ilustrează încă o dată consecinţele ample, severe, ale războiului de agresiune purtat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei asupra stabilităţii regionale şi a securităţii europene”, se precizează în comunicatul celor de la MAE.

„A fost subliniat din nou caracterul iresponsabil al acestor atacuri, care afectează securitatea naţională şi stabilitatea în regiunea mai largă a Mării Negre şi imperativul respectării suveranitatii si a dreptului international la gurile Dunării”, au mai afirmat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.

„România este stat NATO, în cadrul NATO există nişte proceduri, bineînţeles că eu nu o să descriu operaţiunile militare – în cadrul NATO există nişte proceduri şi România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător. Nu e niciun motiv de îngrijorare din partea României”, spunea președintele Nicușor Dan, legat de incidentul dronelor rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei.

„Din perspectiva României, evident că trebuie să fim solidari cu Polonia, am exprimat direct asta şi am participat la această consultare care va continua. Polonia şi prin asta ţările NATO au demonstrat că sunt pregătite şi că au o reacţie care este în timp real”, mai declara liderul de la Cotroceni.