Amanta lui Meko nu renunță. A fost umilită, dar degeaba

Luptătorul Meko a fost recent subiectul atenției publice după ce a participat la una dintre galele RXF în compania soției sale, Irina, și a fiului lor, Selim. Imaginile surprinse la eveniment îl arată pe sportiv în timp ce trece cu soția de mână fix pe lângă amantă.

Conform martorilor, Meko a părut că o ignoră complet pe aceasta, moment care a stârnit reacții pe rețelele de socializare. Amanta s-a uitat la el când a trecut cu soția de mână, dar degeaba. Irina a dat de înțeles că nu este deranjată de prezența altor femei în viața soțului ei și că ea rămâne sprijinul principal în cariera lui Meko.

După tot acest scandal, Rebeca, amanta lui Meko a postat un mesaj cu subînțeles pe Instagram. „E și păcat să nu îți faci apariția acolo unde știi că le strici dispoziția la unii”.

Blondina a mai adăugat o notă ironică pentru cei care au surprins momentul: „Se pare că această gală a fost doar despre mine. Toată lumea cu ochii pe mine și filmată din toate unghiurile. Vă iubesc rău”.

Luptătorul formează un cuplu cu Irina, femeia despre care a spus că este „icoana lui”, de mai bine de 17 ani. Acesta o are amantă pe Rebeca, dar și pe altele. El a spus de mai multe ori că îi plac femeile frumoase și că se abține cu greu, dar că Irina este singura femeie din viața lui la care nu va renunța niciodată. Cei doi au împreună și un fiu, pe Selim.

Amanta a spus de nenumărate ori pe rețelele de socializare că Meko este bărbatul ei și că nu o interesează de femeia cu care acesta are un fiu. Cu toate acestea, sportivul n-a vorbit niciodată de amantă.

El a declarat că doar Irina are respectul său și că restul vin și pleacă. Internauții se întreabă cum poate accepta amantă să fie așa de umilită și de ce părinții nu o sfătuiesc să-l lase în pace pe bărbatul care are copil și femeie acasă. Alții spun că este obsedată de el sau că luptătorul o ține aproape pentru bani.

Meko este un luptător profesionist de MMA, activ în cadrul promoției românești Real Xtreme Fighting (RXF). De-a lungul carierei sale, el a devenit cunoscut pentru stilul său agresiv și pentru implicarea în evenimente controversate. Recent, a fost implicat într-o luptă cu Ovidiu Neveu la gala RXF 50, un meci care a atras atenția publicului și a presei.

Pe lângă cariera sa în MMA, el este și dezvoltator imobiliar, activitate pe care a învățat-o de la familia sa. Luptătorul a declarat că a început cu proiecte mici și a evoluat treptat în acest domeniu.