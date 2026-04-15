Amalgamarea devine inevitabilă. După alegerile din 2027, nicio primărie nu va mai avea sub 3.000 de locuitori

Republica Moldova. După alegerile locale din 2027, Republica Moldova va intra într-o nouă etapă administrativă, în care nicio primărie nu va mai funcționa cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori. Reforma, bazată pe amalgamarea localităților și reducerea numărului de raioane, este prezentată de autorități drept o condiție esențială pentru modernizarea administrației publice și creșterea nivelului de trai.

Anunțul a fost făcut de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, după ședința Cabinetului de miniștri din 15 aprilie, în contextul în care peste 80% dintre administrațiile locale nu ating în prezent pragul minim de populație.

Pentru a accelera procesul de comasare, Executivul pregătește modificări legislative care să permită intervenția statului în cazul în care autoritățile locale nu reușesc să ajungă la un acord.

„Pentru a preveni blocajele generate de lipsa de voință politică la nivel local, vom schimba legislația și vom introduce un instrument de amalgamare normativă. Nu ne dorim ca cetățenii să devină prizonierii unei lipse de voință politică”, a declarat șeful Cancelariei de stat, Alexei Buzu.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului WTA 250 de la Rouen
Japonia, schimbare de direcție. Tokyo se pregătește să devină un exportator major de armament
Autoritățile susțin că procesul de amalgamare voluntară este deja în desfășurare, iar Guvernul menține un dialog constant cu primăriile pentru a facilita reorganizarea administrativă.

Sute de primării au inițiat deja procesul de comasare

Până în prezent, au fost înregistrate 350 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară, ceea ce indică un interes în creștere pentru această reformă.

„Acordăm sprijinul necesar primăriilor. Este un semnal pozitiv și trebuie să ne asumăm acest proces, care nu este deloc ușor, dar este foarte important. Aceste acțiuni vor atrage noi resurse umane și financiare pentru dezvoltarea localităților, oferind cetățenilor un nivel de trai mai bun”, a adăugat oficialul.

Reducerea raioanelor: de la 32 la 10 unități administrativ-teritoriale

Reforma administrației publice locale, propusă de Guvern la începutul lunii aprilie, nu se limitează doar la comasarea primăriilor. Planul prevede și reducerea numărului de raioane de la 32 la 10, o schimbare majoră în arhitectura administrativă a țării.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat care raioane vor fi comasate și care vor rămâne, însă subliniază că obiectivul principal este eficientizarea serviciilor publice și creșterea capacității de atragere a fondurilor europene.

Excepția Taraclia: statut special pentru o regiune cu identitate distinctă

O excepție de la această reformă este raionul Taraclia, unde majoritatea populației este de etnie bulgară. Autoritățile au decis ca această unitate administrativă să nu fie comasată în mod clasic, ci să fie transformată într-un municipiu.

Această soluție ar urma să permită păstrarea identității locale, oferind în același timp o administrație mai consolidată și mai eficientă.

Datele oficiale arată amploarea problemei: 776 din cele 892 de primării din Republica Moldova au sub 3.000 de locuitori, ceea ce reprezintă peste 87% din total.

În aceste condiții, veniturile proprii ale administrațiilor locale sunt extrem de reduse – în jur de 11%, iar restul bugetelor este acoperit din transferuri de la stat.

21:52 - Cea mai încărcată săptămână din aprilie este săptămâna luminată. Ce spun astrologii
21:47 - Creștere îngrijorătoare a cazurilor de dizenterie rezistentă la antibiotice în SUA
21:42 - Surse din interiorul Palatului vorbesc despre o posibilă reconciliere între Charles și Harry
21:37 - Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului WTA 250 de la Rouen
21:32 - Octavian Hoandră: Peter Magyar dă impresia că e trotinetist, dar nu e
21:27 - Al doilea suspect implicat în dosarul armelor aduse ilegal din Turcia în România, arestat preventiv

Octavian Hoandră: Peter Magyar dă impresia că e trotinetist, dar nu e
Robert Turcescu: Dacă în SUA nu s-au făcut calcule înainte de război, suntem într-o nebunie planetară
Liviu Mihaiu: America nu a avut o reputație mai pătată și mai proastă ca acum, în toată lumea
