EVZ Special Alternativa la plastic: paie din tulpine de grâu. Andreea Chițu, Pai din Pai: „Inițiativa noastră este una sustenabilă"







Plasticul este o importantă sursă de poluare, iar întreaga lume vine cu soluții alternative pentru a reduce consumul. Acesta este și cazul unei afaceri românești unice care vrea să înlocuiască clasicile paie din plastic cu un produs sustenabil. Business-ul de familie „Pai din Pai” produce și comercializează paie de băut din tulpini de grâu.

Mai exact, produsul este 100% natural și biodegradabil. „Pai din Pai” își ia materia primă din propria fermă de de 80 de hectare de culturi de grâu și orz din județul Constanța. Afacerea este una sustenabilă și vine cu o rezolvare pentru dependența oamenilor de paiele din plastic. Având în vedere aceste aspecte, Andreea Chițu, fondatoarea „Pai din Pai” a fost prezentă în cadrul evenimentului desfășurat pe data de 16 octombrie Masă Rotundă „Sustenabilitate de la producător la consumator”.

Produse sustenabile și naturale

„Pai din Pai” este un business destul de nou, produsele sustenabile fiind lansate la începutul acestui an. Paiele prietenoase cu mediul sunt făcute din tulpină de grâu. De asemenea, în această toamnă vor fi introduse la vânzare și paie realizate din secară.

„Inițiativa este nouă. Lucrăm la afacere de doi ani de zile. În luna februarie am început vânzările. Ne adresăm românului educat care înțelege ce înseamnă un produs natural. Considerăm că business-ul nostru a pornit într-un moment oportun în România, când începe să se vorbească de sustenabilitate. Dacă încercam să facem acest business undeva în 2018, nu cred că aveam șanse. Deși, acest tip de paie de băut au început să fie introduse în piață din 2018 în Statele Unite. Se folosesc și în Australia sau Marea Britanie” a declarat Andreea Chițu, fondatoarea „Pai din Pai”.

Alternativă la plastic

Produsul cu care această afacere vine pe piață are rolul de a servi drept o alternativă la plastic. Potrivit antreprenoarei, oamenii trebuie să înțeleagă impactul pe care plasticul îl are asupra mediului și cum poluarea schimbă lumea în care trăim.

„Abia din acest an am încercat să vindem produsul și să-l prezentăm românilor ca și alternativă la tot ce înseamnă pai din plastic. Ei sunt reticenți. Ce importanță are un pai? Dar să nu uităm că are o importanță mare. Fiecare acțiune pe care o facem contează. Suntem 8 miliarde de oameni. Acest lucru înseamnă de 10 ori mai mult decât acum 400 de ani. Resursele naturale le-am consumat, iar prețul îl plătim în fiecare zi, îl plătim prin fiecare recoltă de cereale eșuată și prin fiecare grad Celsius în plus” a explicat Andreea Chițu.

Fondatoarea afacerii a explicat faptul că „Pai din Pai” aduce pe piață un produs realizat din deșeuri din agricultură. Astfel, abordarea sustenabilă este bazată pe oferirea unei noi forme unui produs secundar.

„Paiul este un gest față de natură. Aleg ceva natural care se dezintegrează în câteva săptămâni. Inițiativa noastră este una sustenabilă prin faptul că avem un produs secundar, un deșeu din agricultură pentru unii, pe care îl folosim într-o altă manieră. Paiul natural este mai scump decât cel din plastic pentru că trebuie tăiat de pe câmp integral cu o mașinărie specială. Trebuie dus în fabrică, spălat și sterilizat. Apoi, trebuie pus în ambalaje de carton reciclabile, nu în plastic” a explicat fondatoarea companiei.

Paiul din plastic, interzis din 2021

Andreea Chițu a atras atenția oamenilor asupra unui fapt important. Deși sunt încă comercializate și le găsim în localuri și restaurante, paiele din plastic au fost interzise din 2021.

„Paiul de plastic este interzis din 2021. Dar, noi încă îl prezentăm ca și opțiune. Paiul de bioplastic este interzis, dar lumea nu știe acest lucru. Franța a inițiat legea și a obligat producătorii locali de astfel de paie să scrie pe prima pagină a site-ului <interzisă comercializarea în Europa către agenți economici>. Noi avem în continuare acest produs și îl oferim cu nonșalanță ca alternativă” a afirmat fondatoarea „Pai din Pai”.