Alexandru Arșinel și-a anunțat retragerea. Nimeni nu l-a mai putut convinge. „Nu mă simt bine”. FOTO

În urmă nu cu foarte mult timp, actorul Alexandru Arșinel a vorbit despre retragerea sa de pe scena teatrului românesc, precizând că prietenul său, Vasile Muraru, l-a convins să nu ia o astfel de decizie. Deși a intenționat să fenteze aparițiile pe scenă, actorul a luptat până la capăt, numai că probleme de sănătate nu îi mai permit, în prezent, să-și îndeplinească planurile. Astfel, Alexandru Arșinel, unul dintre cei mai iubiți actori ai românilor, și-a anunțat retragerea definitivă, treptată, de pe scenă.

Alexandru Arșinel continuă să frecventeze Teatrul „Constantin Tănase”, însă nu a mai urcat pe scenă de la redeschiderea stagiunii. După ce a fost internat în spital timp de trei săptămâni, confruntându-se și cu boala COVID-19 care s-a suprapus cu alte afecțiuni de sănătate, celebrul actor spune că nu mai are putere să continue să joace.

„Tocmai ce m-am întors de la teatru. De fiecare dată când ies, am nevoie de odihnă, stăteam întins. Lumea vine la teatru de când acesta s-a redeschis. Eu, însă, nu am mai urcat pe scenă, nu am mai jucat în nicio piesă și voi renunța așa, ușor, ușor. Am o vârstă destul de înaintată, nu sunt bine deloc. Nu mă simt prea bine, am stat trei săptămâni în spital. În plus, acum pensia nu se mai poate cumula cu alte venituri”, a declarat Alexandru Arșinel pentru impact.ro.

După infectare cu coronavirus, actorul mărturisește că nu a reușit să-și revină nici în prezent. „Și acum sunt destul de nemulțumit de starea mea de sănătate. Totul mi se trage de la Covid, în combinație cu celelalte probleme pe care le aveam. Transplantul și Covidul se resping totalmente, la fel ca și tratamentele”, a mai spus actorul.

Alexandru Arșinel a mai precizat că ia în calcul să se recreeze împreună cu soția sa, la o căsuță pe care o deține în Sinaia.

Nimeni nu a reușit să-l mai convingă. Ce s-a întâmplat ultima dată când a vrut să „fenteze” aparițiile pe scenă

Anterior, Alexandru Arșinel a mai vorbit despre renunțarea la scenă, însă a dezvăluit că Vasile Muraru l-a convins să nu ia o astfel de decizie. „M-am gândit, chiar luna trecută, să mai fentez apariţiile mele pe scenă. Noroc cu prietenul Vasile Muraru. El a avut ştiinţa să mă facă să descopăr în mine însumi dorinţa de a reveni la repetiţii şi de a urca iar pe scenă. În cele din urmă, publicul mi-a oferit o nouă confirmare că mi-am ales cea mai frumoasă meserie din lume. COVID-ul, aş spune, că a fost într-un fel alături de mine doar până am intrat pe scenă. După aceea, parcă a zburat!”, a transmis Alexandru Arșinel la începutul lunii septembrie.

Actorul a suferit o intervenție chirurgicală la inimă, în anul 2017, ca urmare a unui infarct, fiindu-i introdus un stent. În anul 2013, Alexandru Arșinel a suferit un transplant de rinichi și ulterior, mai multe intervenții la nivelul coloanei.