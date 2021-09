Drama actorului Alexandru Arșinel. „Am mers la mai multe spitale… Chiar m-a afectat foarte mult”

Îndrăgitul actor Alexandru Arșinel se confruntă cu probleme de sănătate. Fostul director de la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din București, a ajuns de urgență la spital după ce nu s-a simțit bine mai multe zile la rând. Potrivit relatărilor artistului, cadrele medicale nu reușesc să dea de capăt problemei. Alexandru Arșinel a mai apelat la ajutorul medicilor, ultima dată, după ce s-a infectat cu coronavirus.

Alexandru Arșinel a ajuns la spital. „Nu îmi arde de nimic acum”

Actorul a mărturisit că nu are o condiție de sănătate foarte bună, însă medicii nu au reușit să depisteze care este exact problema. Cu toate acestea, Alexandru Arșinel spune că are încredere că va primi diagnosticul potrivit.

„Nu am o stare fizică prea bună, am mers zilele trecute la spital, am fost la mai multe spitale, nu știu ce am exact, nici medicii parcă nu îi dau de cap. Trebuie să mai umblu să vedem ce îmi găsesc doctorii, am încredere în ei că vor găsi o soluție.

Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa, nu știu să îți explic exact. Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult. Sper să fie bine, nu îmi mai arde de nimic acum.

Asta este viața, ce să îi facem. Mi-aș dori să nu se facă tam-tam pe subiectul acesta. Este o problemă strict ce mă privește pe mine și pe familia mea și cam atât”, a declarat Alexandru Arșinel pentru impact.ro.

Renunță la scenă? Ce planuri are actorul Alexandru Arșinel

Recent, actorul a vorbit și despre renunțarea la scenă, însă Vasile Muraru l-a convins să nu ia o astfel de decizie.

„M-am gândit, chiar luna trecută, să mai fentez apariţiile mele pe scenă. Noroc cu prietenul Vasile Muraru. El a avut ştiinţa să mă facă să descopăr în mine însumi dorinţa de a reveni la repetiţii şi de a urca iar pe scenă. În cele din urmă, publicul mi-a oferit o nouă confirmare că mi-am ales cea mai frumoasă meserie din lume.

COVID-ul, aş spune, că a fost într-un fel alături de mine doar până am intrat pe scenă. După aceea, parcă a zburat!”, a transmis Alexandru Arșinel.

Actorul a suferit o intervenție chirurgicală la inimă, în anul 2017, ca urmare a unui infarct, fiindu-i introdus un stent. Anterior, în anul 2013, Alexandru Arșinel a suferit un transplant de rinichi și ulterior, mai multe intervenții la nivelul coloanei.