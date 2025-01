Politica Ion Cristoiu, despre marea frică a lui Marcel Ciolacu: În ciuda oricărui compromis, tot se va întâmpla. Video







Pe data de 21 ianuarie, Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat a validat candidatura lui Crin Antonescu. În acest sens, a fost convocat un congres extraordinar al formațiunii politice pentru validare. Acest eveniment va avea loc duminică, 2 februarie, în regim online. Ion Cristoiu, scriitor și publicist, este acum de părere că PSD face o greșeală foarte mare: „Nu s-a mai văzut în istorie așa ceva”.

„Validarea lui Crin Antonescu poate fi acum picătura care va umple paharul”, adaugă acesta. „Sunt atât de multe propuneri de independenți pe masă din care puteau alege, dacă nu voiai unul de-ai lor. Dar ei nu, social-democrații l-au ales pe liberalul Crin Antonescu. Cum îi va putea reprezenta pe pesediști acest penelist din tată în fiu?”, se întreabă Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu, despre frica lui Marcel

Jurnalistul a fost prezent luni, 27 ianuarie, la podcastul „Hai LIVE”, moderat de Robert Turcescu. Ediția integrală este disponibilă pe canalul de YouTube „HAI România”. De această dată, publicistul a atins subiectul alegerilor prezidențiale din România și spune că s-a ajuns în contextul ca liberalul Antonescu să fie candidatul coaliției doar dintr-o frică. „Este vorba despre frica lui Marcel Ciolacu de a pica în gol”, este de părere Ion Cristoiu.

„Dacă nu era de acord cu asta, coaliția de guvernare cădea, iar el nu mai primea o altă șansă, ajungea un simplu parlamentar. Tot din această frică s-a abținut să vină cu reacții, cu comentarii despre ceea ce s-a întâmplat cu tezaurul dacic. Ar fi dat în Raluca Turcan, în PNL, nu îi era bine, aprindea câteva scântei. De aceea a acceptat și UDMR la guvernare și așa mai departe. Însă, ce nu știe Marcel Ciolacu, este faptul că, în ciuda oricărui compromis, tot vei cădea la un moment dat”, precizează jurnalistul în cadrul podcastului „HAI România”.

Greșeli după greșeli

În acest sens, publicistul spune că, din această frică, premierul riscă să greșească din ce în ce mai mult. Chiar faptul că Marcel Ciolacu nu a cerut explicații din partea fostului ministru al Culturii, Raluca Turcan, despre ceea ce s-a întâmplat în Olanda cu tezaurul dacic este o greșeală. „Ar fi trebuit să iasă imediat și să ceară o anchetă penală”, spune Ion Cristoiu: „În schimb, a ales să nu ia o astfel de decizie, a ales să greșească în schimbul fotoliului de prim-ministru”.

Apoi, Ion Cristoiu explică cum, în opinia sa, Marcel Ciolacu nu mai are acea dorință de a conduce și cum singurii care sunt în dezavantaj sunt românii. „Trage de această funcție, dar nu mai are chef de conducere. Poate îl încântă doar poziția, nu și ce are de făcut. Dar când căpitanul corabiei nu mai dorește să termine călătoria cu succes, cine ies drept pierzători? Evident - pasagerii de pe vas. Așa suntem și noi acum”, mai precizează scriitorul.