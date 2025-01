Politica Ce a făcut Călin Georgescu în mandatul lui Traian Băsescu: Am văzut cu ochii mei semnătura







Mihail Neamţu susține că Georgescu nu este „anti-sistem”, ci „un globalist, pocăit şi întors la un soi de autohtonism care este hrănit din discursurile unor lideri culturali”. Potrivit deputatului AUR, în mandatul lui Traian Băsescu, fostul candidat la prezidențiale ar fi fost pe lista celor propuși pentru funcția de premier.

Mihail Neamțu, despre Călin Georgescu

Deputatul AUR a subliniat că el este „mai anti-sistem” decât Călin Georgescu. Potrivit acestuia, fostul ministru al Afacerilor Externe Teodor Baconschi și-a dat acordul pentru ca fostul candidat la prezidențiale să reprezinte România la Organizația Națiunilor Unite.

„Eu sunt mult mai anti-sistem decât domnul Călin Georgescu. Cred că un an de zile am lucrat în Guvernul României. Domnul Teodor Baconschi şi-a dat acordul ca domnul Georgescu să fie reprezentant al Guvernului României la ONU. Am văzut cu ochii mei semnătura”, a precizat el.

Pe lista lui Traian Băsescu

În plus, Mihail Neamțu a menționat că acesta a primit acordul lui Traian Băsescu „pentru o discuţie ipotetică despre funcţie de premier”. Totodată, deputatul a declarat că Georgescu nu ar reprezenta un pericol.

„Omul ăsta a primit acordul, inclusiv al lui Traian Băsescu, pentru o discuţie ipotetică despre funcţie de premier. Omul ăsta nu e un periculos meteorit venit printre noi”, a adăugat Neamţu.

De altfel, Traian Băsescu a recunoscut că l-a cunoscut pe fostul candidat la președinție.

„Omul ăsta a fost la mine în cabinet când căutam premier. Mi l-a recomandat cineva. Nu pot să spun cine, pentru că ar însemna să discut prea mult despre ce a fost în cabinetul unui președinte, și asta nu se face, dar acest om a fost la mine”, declara fostul președinte.

Mihail Neamțu: Este un globalist, pocăit şi întors la un soi de autohtonism

În opinia sa, Călin Georgescu este este „un globalist hrănit cu discursurile unor unor lideri culturali”. În acest sens, Mihail Neamțu a făcut referire la Dan Puric, menționând că acesta a „ umplut sălile în ultimii 20 de ani”.

„Da, nu e antisistem. Dar cine e anti-sistem? Crin Antonescu? Cine e anti-sistem? Domnul Nicuşor Dan? (..) Domnul Georgescu, eu chiar cred, este un globalist, pocăit şi întors la un soi de autohtonism care este hrănit din discursurile unor lideri culturali, precum Dan Puric, ne place sau nu ne place, a umplut sălile în ultimii 20 de ani”, a explicat el.

De asemenea, deputatul l-a inclus în aceeași categorie și pe Părintele Constantin Necula. Neamțu a precizat că discursul conservator este susținut de preoți.

„Părintele Necula făcea conferinţe despre ortodoxie cu mii şi mii de oameni şi a stânit o anumită imaginaţie mitopoetică. Mi se pare că noi avem un discurs conservator în foarte multe mici localităţi din România pe care preoţii îl menţin. O ancoră în identitatea asta ortodoxă”, a încheiat deputatul.