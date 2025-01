Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 ianuarie 2025. Despre starea Astrologiei







28 ianuarie

Pe 28 ianuarie s-au născut Alan Alda, Auguste şi Jean Piccard, Arthur Rubinstein, Mihail Barîşnikov, Martha Bibescu, Camil Ressu, Jean Athanasiu, Florina Cercel.

A patra zi a Filipilor de iarnă. Ziua de astăzi este „rea de arsuri şi de înec”. Trebuie ţinută ca să nu se întâmple înecul sau arsurile.

De astăzi încep să fie pregătite măştile şi costumele pentru „schimbarea destinului” şi ascunderea, disimularea, schimbarea numelui şi a înfăţişării celor păcătoşi ca să nu mai fie recunoscuţi de Dumnezeu, Sfinţi şi mai ales de executor, de Lupul Şchiop şi astfel oamenii să nu mai primescă pedepsa cuvenită.

Un ecou al acestui obicei de la începutul omenirii este carnavalul. De exemplu, carnavalul veneţian, rămas la nivelul evului mediu, când a avut maximum de simboluri, costume şi organizare. Dar originea carnavalului este mult mai veche, de la sărbătorile europene ale lupilor, probabil, după unii autori, veche de zeci de mii de ani, din neolitic.

La noi „carnavalul” cu măşti şi reprezentări fixe a migrat spre sărbătorile de iarnă ale solstiţiului, spre 22 decembrie, Crăciunul, Anul Nou... Ţăranul în general, iar ţăranul român nu face excepţie, ei bine, ţăranul a fost şi este mai comod, mai conservator, mai uşor de convins să nu facă ceva, decât să muncească, să facă ceva, chiar pentru un carnaval!

Toate aceste reguli, interdicţii, pedepse, sărbători, zei, apoi sfinţi, lupi, Filipi, aveau demult, la începutul istoriei, un singur scop: civilizarea europenilor. Civilizaţia se bazează pe reguli şi mai ales pe respectarea lor.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi vă spun unul din secretele vieţii: trebuie să vezi, să ai capacitatea să vezi încotro merge, încotro bate vântul şi se strâng valurile vieţii. Deseori viaţa nu ţine seama de legile noastre, pentru că legile umane nu sunt naturale. Naturale sunt doar cele Zece Porunci şi legile umane ar trebui să derive, să expandeze, aplicate la tehnologia actuală, doar legile Lui Dumnezeu.

Şi vă mai spun un secret, personal. Toată viaţa m-a animat dorinţa de a cunoaşte, de a cuprinde cât mai mult din ceea ce a fost, este şi va fi! Niciodată şi Dumnezeu îmi este Martor, nu m-a interesat şi nici nu mă interesază bogăţia sau puterea, ci doar evoluţia spirituală, cunoaşterea cât mai completă. Doar m-am pustnicit, renunțând la tot. Sunt curios, ca Toma! Tot ce am făcut, firmele prin care am trecut, posturile pe care le-am ocupat, ţările pe care le-am vizitat, oamenii pe care i-am cunoscut, zecile de mii de cărţi pe care le-am citit - au fost doar mijloace pentru a-mi realiza scopul, de a-mi potoli curiozitatea! Ştiu ce spun: astrologia, de exemplu a fost o cale de a-mi satisface curiozitatea, dar și o unelată de ajutor în tratative și negocieri diplomatice, sau comerciale.

Despre astrologie doresc sa vă informez în continuare. Am primit un text pe email, de la o prietena de corespondență, cu explicația că nu sunt singurul nemulțumit de starea astrologiei. Am întrebat-o de unde are textul, mi-a răspuns că l-a primit și ea. Așa că îmi cer scuze autorului, dar o să reproduc aici articolul lui. Este un punct de vedere interesant, în definitiv a vrut să se știe ceea ce a scris, eu doar îl ajut, publicându-l! Cred că este vorba despe un text din Occident, dar nu bag mâna în foc, precum Mucius Scaevola. Iată:

”Contrar a ceea ce ar sugera înmulțirea ofertelor (presupuse) astrologice (sau mai degrabă „ din cauza ” acestora), astrologia nu a cunoscut niciodată o criză atât de profundă.

În realitate, dacă sfârșitul lumii nu este pentru mâine, sfârșitul unei anumite concepții despre astrologie, umanistă și filosofică, este, din păcate, deja început în favoarea unei astrologii pseudo-mercantile care contribuie la păcăleala oamenilor. Da, da, îmi cântăresc bine cuvintele!

Într-un anumit sens, putem vedea evoluția actuală a astrologiei în paralel cu evoluția mai evidentă și mai cunoscută a ecologiei. Ființele umane, civilizația noastră, își distruge pur și simplu moștenirea. De ce? Pentru că toate valorile tradiționale s-au prăbușit (nu vorbesc aici numai despre tradiția mic burgheză, ci despre valori la fel de esențiale precum solidaritatea, respectul față de ceilalți și pentru libertăți, conștiința profesională etc.). De fapt, multe persoane care se confruntă cu o mustrare de conștiință ajung să se întrebe dacă, momentan, singura valoare încă comună nu este ... banii, banii și iar banii.

Poluăm, decimăm, prădăm, ducem războaie ... în numele banilor și Dumnezeul pe care îl adorăm se numește Dolar, Euro sau Petrol.

Nu este înfricoșător să crezi că mass-media vorbește doar despre o criză globală atunci când băncile se prăbușesc? Oare criza globală nu a fost reală de ani de zile? Lumea nu cunoaște de câteva decenii o criză de identitate globală care face ca existența însăși să devină absurdă și ca ființa umană să devină un parazit stricător în propriul său univers? Nu mă prefac că am un răspuns corect, dar să-mi pun aceste întrebări și să încerc să le răspund individual, mi se pare esențial.

Simultan cu distrugerea lentă, dar sistematică a moștenirii noastre, a mediului nostru natural (printr-o exploatare nerezonabilă și lacomă a acesteia), asistăm și la o pierdere progresivă, dar sistematică a sensului .

Aici este în joc moștenirea noastră culturală, deoarece așa-numitele imperative ale comunicării tehnologice înseamnă doar că o mare parte din tradiție este pur și simplu pe cale de dispariție.

Specializează, specializează! au spus ... și până la urmă, cine ar mai putea cultiva o bucată de pământ? Cine mai poate recunoaște în pădure, ce este comestibil și ce este toxic? Cine respectă în continuare ritmurile naturale ale vieții, ale naturii, ale cosmosului? Din fericire, pretutindeni, întotdeauna, există „rezistenți”, cei care, departe de a respinge modernismul, nu vor să jertfească bogăția unei moșteniri care se prăbușește sub loviturile din ce în ce mai puternice ale Regelui Monetărie.

Cu toate acestea, în orice moment și în toate locurile, oricare ar fi manifestarea ei culturală, astrologia (fie că este occidentală, chineză, indiană, sau celtică) a constituit un fel de ecologie a gândirii, un punct de referință sigur pentru ritmuri și cicluri naturale care organizează lumea și îi conferă sens.

Pierzând noțiunea de ciclicitate, pierdem noțiunea de sincronicitate, adică de adecvare naturală între viața umană și respirația lumii, ritmurile naturale.

Combinația unui spirit hiper-raționalist (om de știință ) pregătit, în plus, de diferitele monoteisme atee (ființa umană, rege al creației, stăpânul lumii ) și o condiționare către dorințele din ce în ce mai materialiste (înlocuirea întrebarea „cine sunt eu?” prin întrebarea „ce am?”) a sfârșit prin a face oamenii să accepte ideea că omul este în afara lumii și a lui Dumnezeu, că nu mai este supus unor reguli naturale, că se poate descurca numai cu inteligența sa, renunțând la legile tradiționale, normale și naturale.

Totuși, inteligența sa, dimpotrivă, îi dovedește (sau ar trebui să-i dovedească) că nu este altceva decât un element al cosmosului și chiar un element recent al lumii, al cosmosului.

Indiferent dacă acceptăm darwinismul, sau etologia, nu putem face decât să observăm, în mod logic, că omul, nu este altceva decât o ființă, cu siguranță evoluată, dar rămâne dependentă, ca toate lucrurile vii, de restul lumii, de ecosistemul acesteia.

Uitând această idee atât de simplă, omul, dintr-o dată, aleargă spre catastrofă. Nu, niciun un cataclism, nu-i va pedepsi comportamentul. Dar pur și simplu pentru că se autodistruge, la fel ca un parazit care-și distruge mediul până la punctul de a-și ucide gazda.

Cu excepția faptului că în cadrul parazitului (ciupercă, microb sau virus), acesta își respectă locul în natură, natura care i-a aranjat posibilitatea de a găsi un număr de alte medii (sau persoane) care să se colonizeze. Până nu s-a dovedit altfel (și nu este din lipsă să investim colos în această cercetare în ultimii ani), avem un singur pământ, pământ fragil, bolnav, chiar muribund.

Corupția lentă, dar eficientă a astrologiei, nu este niciodată mai mult decât un simptom al autodistrugerii pe care a început-o civilizația umană, dar că nu este încă prea târziu pentru a ne opri.

Cel puțin, ar trebui să încercăm! Pentru că din nou, astrologia nu este ceea ce unii ar dori să creadă, nu este ceea ce media obișnuiește să arate și nu poate fi redusă la ceea ce unii escroci - este adevărat, aproape majoritatea acum - au făcut și fac în continuare, pe la televiziuni.

Astrologia este una dintre cele mai profunde abordări posibile asupra vieții, a structurii lumii, precum și a psihicului individului.

Apărând această concepție despre astrologie, apărăm astfel o anumită concepție despre viață care nu ne împiedică să avem încredere în progres și nici să credem în Dumnezeu, dar care, pe de altă parte, ne obligă să reanalizăm locul omului. Ca cea a unei entități (izolate sau colective) care evoluează într-un univers mai mare care acționează asupra lui cel puțin la fel de mult ca ființa umană care acționează asupra mediului său.

Prin urmare, vom înțelege că scopul astrologiei nu este de a „ghici viitorul” (spunând „ se va întâmpla asta și asta ”), ci studierea posibilităților, ciclurilor și mai ales a pune realitatea și adevărul individului în armonie cu realitatea și adevărul a ceea ce îl înconjoară (mediul său, planetele ca simbol al ritmului universal). Pe scurt, rolul astrologiei constă într-o ecologie a vieții în care fiecare lucru și fiecare ființă este investit cu un potențial care îi aparține numai lor și care ar trebui să poată, în mod ideal, să se exprime, să meargă în direcția bună.

Cred că este inutil să ne rezumăm aici la esența evidentă a astrologiei ca știință umană, statistică și socială (voi reveni la acest lucru în alte articole). (tare aș dori să cunosc celelate articole, n.a.)

Rămâne să facem o observație: absența actuală de pregătire evidentă a celor de la televiziune și statutul oficial al profesiei de astrolog permite toate scamatoriile. Toată lumea poate „decreta” că este astrolog fără să știe măcar ce este și cu ce se mănâncă.

Crearea unei profesii este o provocare. Mai ales atunci când această meserie este afectată de prezența oamenilor care se descoperă astrologi pe măsură ce descoperă stațiile de metrou din București, după ce au venit din Moldova. A cui e vina? Să nu aruncăm piatra prea repede, pentru că trebuie să recunoaștem că breasla astrologilor, în sine (cu numeroasele sale disensiuni, certuri interne, lupte cu morile de vânt) face puțin pentru ca lucrurile să se întâmple. Un individualism profund, uneori sentimentul de a fi „mai bun decât celălalt”, animă un număr bun de practicieni, inclusiv pe cei perfect competenți.

Acestea fiind spuse, să nu subestimăm nici faptul că comunitatea astrologică tulbură pe mulți: deranjează religiosul (care vede în mod greșit idolatria, superstiția și, prin urmare, erezia), jignește oameni de știință (care doresc să își rezerve dreptul să explice lumea, dar care, în afară de cunoștințele pragmatice și foarte utile pe care le apără, ar trebui să recunoască și faptul că nu se pot înțelege toate adevărurile, toate fațetele realității prin singurul mijloc de experimentare și evidențe materiale).

Pe partea politică, este mai puțin clar! Discursul oficial tinde să condamne astrologia, dar toți președinții și cei care contează au astrologi în culise. În ceea ce privește astrologii din mass-media, ei se transformă în jurnaliști de scandal, sau actori de televiziune și caută mai presus de orice, senzaționalul.”

Interesant articolul, nu-I așa? Mai ales partea cu astrologia ecologică, pe mine nu m-a dus capul la această paradigmă. Dacă știți cine ar putea să-i fie autor vă rog să-mi spuneți la dom.profesor@gmail.com. Până atunci, are sens și este ecologic și sincronic să vă spun că mâine este, în definitv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 ianuarie 2025

BERBEC De ce să nu te bazezi pe farmecul și simplitatea ta pentru a atrage oamenii pe care îi ai în vizor? Deoarece influența Lunii este favorabilă, ar trebui să fii surprins de sentimentele unei persoane pentru tine. Ai toate şansele să ai dificultăți în a te face înțeles, asta spus diplomatic. Ceea ce înseamnă, la Berbeci, că astăzi pot intra în coliziune cu autoritatea, superiorii ierarhici, partenerul de viaţă mai în vârstă, părinţii.

TAUR Eforturile tale de motivare și concentrare pot fi simplificate astăzi. În plus, relațiile tale pot deveni mai fluide datorită comunicării mai bune. Profită de asta pentru a avansa cu cele mai importante proiecte! Pari să te simți un pic pierdut și să ai nevoie de mai multe încurajări decât de obicei, dar nimeni nu zice nimic pentru că mai tot zodiacul este lovit de vreme şi vremurile războiului și virusurilor. Nu-i nimic, este și mâine o zi!

GEMENI Astăzi pari să fii vesel, nevoie mare! În ciuda tuturor problemelor și crizelor din lume, pari să resimți o dorință de plimbare și de noutăți, de muzică frumoasă și discuții interesante! Este posibil să discuți despre viitoarele vacanțe în familie. Atmosfera pare a fi senină, nu par să apară dezacorduri, puteți decide împreună destinația și bugetul. Poate fi o zi bună pentru a cunoaște oameni noi.

RAC Stelele remarcă devotamentul tău de neclintit față de persoana iubită, care ție ți se pare complet firesc, orice ar crede sau ți-ar spune alții. Ești mereu disponibil pentru partenerul tău și ești mândru de asta! Pentru tine familia este patria cea mică, iar patria este familia cea mare. Pare a fi vremea muzeelor şi a tomurilor prăfuite, a anticariatelor şi a descoperirilor de magazine cochete și parfumerii excentrice.

LEU Riști să-ți vezi rutina zdruncinată de un tsunami de lucruri noi. Acest lucru nu poate face decât bine! Profită de idei noi, de relațiile tale promițătoare și analizează cu atenție toate ofertele bune care ți se aștern în față. Dacă locuiești cu chirie şi vrei să găseşti propriul tău cămin, un apartament șic sau o căsuță cu un strop de grădina, acesta poate fi momentul potrivit pentru o investiție imobiliară!

FECIOARĂ Dacă ești într-o relație, conjunctura astrală pare a fi favorabilă, în special planeta Venus își joacă seducătorul rol: relația poate fi mai armonioasă și amândoi puteți fi mai receptivi la nevoile celuilalt. Dacă ai probleme cu cineva, poate fi o zi bună să te reconciliezi. În a doua parte a zilei, un potențial incident neplăcut ar putea fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie.

BALANŢĂ Această zi poate fi foarte importantă pentru afacerile cu caracter financiar. Norocul te poate favoriza, dar fii atent: poți avea unele costuri neașteptate, pe care le-ai putea evita anulând anumite activități pe care le-ai planificat. Sănătatea poate fi la cote modeste, pari să fii obosit, dar n-ar trebui să te îngrijorezi prea mult. Nu ți-ar strica mai multă încredere în forțele proprii şi să nu ceri ajutor, decat dacă este absolut necesar. Astfel poți să mai eviți refuzurile şi decepţiile.

SCORPION Stelele indică faptul că poți avea imaginație și, chiar, o mare inspirație pentru investiții profitabile în prima săptămână a lunii februarie, cu precădere în această zi de marți, cu siguranță fără trei ceasuri rele. Noile perspective îți pot deschide și noi drumuri profesionale. Totuși, ai grijă la unele pariuri prea riscante, fii ambițios, dar nu iresponsabil! Pe plan sentimental, ar putea fi oportun un examen de conștiință, pentru a vedea de unde pot apărea unele ezitări.

SĂGETĂTOR Pare a fi pe meridianul tău! Stelele indică faptul că ai putea fi nervos, astăzi, şi cu capsa pusă, dar că ar trebui să reuşeşti să nu escaladezi prea mult un conflict, până la punctul din care nu te mai poți întoarce. Poți să te confrunți cu o alegere dificilă. Nu lua partea cuiva pe baza unor considerente pasionale, păstrează-ți moderația și echilibrul. Dacă este posibil, amână-ți decizia pentru o zi sau două, în loc să faci vreo prostie.

CAPRICORN Astăzi eşti bine! Rezistă apelului la arme pentru că ai aliați. În special astrele care îți fac cu ochiul și te protejează în inițiativele tale. Această zi te împodobește cu un halou romantic și te poate împinge să visezi, cu ochii deschiși, la zile mai bune! Trebuie să ai mai multă încredere în propriile forţe şi să încetezi să căutaţi perfecţiunea absolută. Oricum, ori nu există, ori e complet plictisitoare!

VĂRSĂTOR Conjunctura astrală îţi poate amplifica domeniul comunicării, arta de a te face plăcut! Astăzi poți foarte comunicativ, cald și jovial, pare a fi tendința zilei. Ești sincer în relațiile cu ceilalți. Dacă unele mici supărări ar interfera cu ziua ta, ai ști să le gestionezi admirabil. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

PEŞTI Dacă ai suferit vreo nedreptate, aceasta este ziua în care să te afișezi, poți fi cu adevărat ascultat și înțeles și ai șanse să fii consolat și despăgubit. În general, ziua se marți poate fi o zi bună pentru a investi cu înțelepciune, fie că este vorba de bani sau de sentimente, ar trebui să poți avea încredere în investițiile tale de capital. Pe seară, poate o ieșire la o cină în oraș sau la un film, ți-ar mai colora lentilele ochelarilor în roz...