Drama neștiută prin care trece Alexandru Arșinel. Dezvăluiri incredibile despre viața grea și salariul actorului

Alexandru Arșinel spune că se ascund zeci de ani de trudă grea. Nopți nedormite, griji, spectacole pe bandă rulantă și mereu preocuparea de a căuta ceva de făcut pe lângă teatru. Actorii se plâng că termină facultate și apoi își găsesc cu greu roluri, iar salariile de început sunt destul de mici și nu le asigură un trai decent. Un actor, la începutul carierei, primea un salariu de doar 800 de lei

Alexandru Arșinel: Nu suntem suficient respectați și apreciați

„Dintotdeauna artiștii au fost prost plătiți. Eu ca să ajung să am bucuria unei răsplăți mai generoase a trebuit să muncesc de mi-au sărit ochii. Exceptând teatrul unde leafa era leafă a trebuit să te zbați să mai faci ceva, să joci într-un serial… A trebuit să fac multe alte lucruri, să muncesc aproape non-stop. Aici am avut norocul să am și o parteneră care nu se plângea niciodată, era conectată la tot ceea ce trebuia să facem ca să și lăsăm ceva în urmă.

Stela Popescu era total conectată la efort, nu se plângea niciodată. Plecam la 4 dimineața la Pașcani, era în poartă, mă aștepta. Avea o dorință de a face asta permanent. Nu, nu suntem suficient de prețuiți pentru ceea ce facem și încercăm să facem, nu suntem suficient respectați și apreciați. Primarii și toți cei care trec pe la conducerea noastră nu ne bagă în seamă, nu au respect mare față de artiști.

Dacă un actor crește și ajunge la un anumit nivel și un timp este respectat de forul respectiv (n.r. de primărie), dacă se schimbă peste patru ani, nu ne mai bagă în seamă. Nu există o grilă care să pună la punct respectul față de acești oameni care sunt conectați mereu la efortul acesta”, a povestit Alexandru Arșinel.

Ce salarii au angajații de la teatrele din București

„Numai de muncă nu trebuie să ne plângem, trebuie să ne plângem de răsplată, pentru că munca nu ne sperie pe noi, actorii. Trăim viața de toate zilele așa cum trăim un rol pe scenă, se oprește când se termină piesa. În viața privată nu se termină niciodată, doar când se încheie pur și simplu, suntem mereu conectați la ceea ce se întâmplă cu viața de pe scenă”, a mai explicat Arșinel.

Ce salarii au angajații de la teatrele din București? Este o întrebare pe care și-o pun mulți. Potrivit unui document publicat pe site-ul Teatrului Națioanal București, intitulat Statut de funcții, din martie 2021, se arată care sunt veniturile angajaților din instituție.

Concret, managerul are un salariu tarifar de 14,038 de lei, la care se mai adaugă un spor de condiții vătămătoare în valoare de 1,404 lei și o indemnizație de hrană de 347 de lei. Din același document aflăm că un director are 12,515 lei salariul tarifar, la care se mai adaugă 1,040 de lei pentru cine deține un titlu științific, un spor de 1,152 de lei pentru condiții vătămătoare de muncă, dar și o indemnizație de hrană în valoare de 347 de lei.

Un actor de la TNB, potrivit documentului, cu studii superioare și treapta IA, gradație 5, are un salariu tarifar de 11,401 lei, la care se mai adaugă la cei încadrați ca actori și un spor de condiții grele de muncă în cuantum de 1,388 de lei. Totodată, indemnizația de hrană de 347 de lei.

Cât câștigă angajații dintr-un teatru din București

Un butafor, de exemplu, de treapta I, gradiție 5, are un salariu tarifar de 5,143 de lei, care mai ia un spor de condiții vătămătoare muncă în valoare de 720 de lei, dar și indemnizația de hrană. Un alt exemplu de angajați din teatre sunt casierii. Un casier de la TNB, gradație 5, studii medii, ajunge la un salariu tarifar de 3,770 de lei la care se mai adaugă un spor de condiții vătămătoare de 377 de lei, dar și indemnizație de hrană de 347 de lei.

Salariile tarifare pentru machiori pornesc de la 3,284 de lei și pot ajunge până la 5.143 de lei, în funcție de gradații și trepte, potrivit aceluiași document publicat pe site-ul TNB. Potrivit acelorași criterii, controlorii de bilete au salarii tarifare cuprinse între 2,960 de lei și 3,265 de lei la care se mai adaugă sporuri pentru condiții vătămătoare de muncă.

Un scenograf treaptă IA, gradație 5, cu studii superioare are un salariu tarifar de 11,401 lei, la care se mai adaugă un spor de condiții grele de muncă în valoare de 1,296 de lei și indemnizația de hrană de 347 de lei.

Un supraveghetor de sală ia un salariu tarifar de 3,265 de lei, în timp ce un regizor de scenă poate ajunge, în funcție de experiență, până la 8,998 de lei salariu tarifar.