Alex Jones spune că Melinda Gates s-a întors contra fostului soț din cauza scandalului Epstein

O postare publicată recent pe platforma X de influencerul Alex Jones a generat un val de reacții și redistribuiri în mediul online. Mesajul susține că Melinda French Gates s-ar fi distanțat public de fostul său soț, Bill Gates, în urma a ceea ce autorul postării descrie drept „confirmarea unei rețele internaționale de pedofilie”.

Printre afirmațiile care apar exclusiv în postarea respectivă este și cea potrivit căreia Melinda Gates ar fi cerut arestarea fostului său soț.

În mesajul său, Alex Jones folosește expresia „bombă globală” pentru a descrie ceea ce el consideră a fi o schimbare de poziție a fostei soții a lui Bill Gates. Postarea include mai multe afirmații și citate atribuite Melindei French Gates, prezentate fără indicarea sursei.

Printre fragmentele menționate se regăsește citatul:

„Cred că trăim o perioadă de confruntare la nivelul societății.”

De asemenea, autorul postării afirmă că aceasta „ar fi spus” că speră ca Bill Gates și alte persoane influente să fie trase la răspundere pentru presupuse fapte grave, redând următorul citat:

„Sper să existe un anumit tip de justiție pentru cei care sunt acum femei.”

Postarea continuă cu afirmații ample, potrivit cărora publicul ar fi martor la „prăbușirea sistemului globalist” și la o distanțare a fostelor soții ale unor lideri influenți față de „crime împotriva umanității”.

MASSIVE GLOBAL BOMBSHELL: Bill Gates' Ex-Wife Turns Against Him After Confirmation Of International Pedophile Ring! "...I Think We're Having A Reckoning As A Society..." She Goes On To Say She Hopes Gates & Others Will Face Justice For Their Crimes Against Children, "I Hope… — Alex Jones (@RealAlexJones) February 4, 2026

Aceste formulări aparțin în întregime autorului postării și nu sunt susținute de probe prezentate public.

Până la acest moment, Melinda French Gates nu a publicat declarații oficiale în care să formuleze acuzații penale împotriva fostului său soț.

De asemenea, nu există comunicate ale autorităților judiciare sau investigații jurnalistice confirmate care să ateste existența unei rețele internaționale de pedofilie implicându-l pe Bill Gates, așa cum se afirmă în mesajul lui Alex Jones.

Reprezentanții lui Bill Gates nu au comentat postarea, iar pozițiile publice cunoscute anterior ale acestuia nu indică existența unor proceduri judiciare în curs legate de acuzațiile menționate.