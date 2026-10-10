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Alegeri locale și pentru Senat, în Cehia. Test pentru guvernul lui Andrej Babiš

Alegeri locale și pentru Senat, în Cehia. Test pentru guvernul lui Andrej Babiš
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Din cuprinsul articolului

Cetățenii din Cehia votează în a doua zi a scrutinului pentru alegerea reprezentanților locali și a unei treimi dintre membrii Senatului, într-un test electoral pentru premierul Andrej Babiš, potrivit Euronews.

Partidul lui Andrej Babiš încearcă să obțină 81 de locuri în Senat

Partidul premierului, ANO, încearcă să obțină câștiguri în camera superioară a Parlamentului, care are 81 de membri.

Babiš, miliardar și fondator al grupului Agrofert, activ în industria alimentară și chimică, a revenit în funcția de prim-ministru după victoria ANO la alegerile parlamentare din octombrie 2025.

Formațiunea a format ulterior o coaliție de guvernare alături de partidul Motorists for Themselves (AUTO) și de Freedom and Direct Democracy (SPD).

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Campania ANO, centrată pe problemele din Cehia

ANO s-a concentrat în campanie pe probleme interne din Cehia, precum prețurile la energie, pensiile și locuințele. Partidul a susținut că autoritățile trebuie să acorde mai multă atenție dificultăților cu care se confruntă populația și a criticat nivelul sprijinului financiar acordat Ucrainei.

Andrej Babis

Andrej Babis. Sursa foto: Dreamstime.com

De la revenirea la putere, Babiš s-a distanțat de politica de susținere a Kievului. Poziția sa diferă de cea a președintelui ceh Petr Pavel, care continuă să sprijine Ucraina, la fel ca partidele de opoziție.

Scrutinul are loc și pe fondul disputelor privind finanțele publice. La începutul lunii octombrie, guvernul Babiš a supraviețuit unei moțiuni de cenzură legate, între altele, de creșterea deficitului bugetar.

Votul din Cehia, important pentru guvernare

Votul pentru Senat este important deoarece camera superioară are un rol în procesul legislativ și poate influența adoptarea unor măsuri promovate de guvern. Alegerile locale oferă, la rândul lor, indicii despre susținerea formațiunilor politice la nivelul comunităților.

Secțiile de votare urmează să se închidă sâmbătă, la ora locală 14:00, iar rezultatele complete sunt așteptate duminică dimineață. Rezultatul scrutinului va arăta în ce măsură succesul ANO de la alegerile parlamentare din 2025 se reflectă și în competiția pentru Senat și administrațiile locale.

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