Alecu Racoviceanu, despre o mare problemă a lui Donald Trump: Și-a ostilizat propriul electorat

Acțiunile și declarațiile haotice ale lui Donald Trump, unul dintre subiectele podcastului difuzat, marți, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, la care au dialogat Alecu Racoviceanu, Octavian Hoandră și Sorin Ovidiu Bălan.

Donald Trump, liderul de la Casa Albă, este tot mai imprevizibil și stârnit un haos fără precedent la nivel mondial. Președintele și-a făcut imaginea țăndări și pe plan intern, în rândul votanților proprii, este de părere Alecu Racoviceanu.

„Pe parcursul mandatului lui Donald Trump, Europa trăia cu un singur mesaj. Acești ani vor trece. Lucrurile vor reveni la ceea ce considerau ei că era normal. Asta, până la prima bombă căzută în Iran. Lucrurile păreau că așa vor sta. Trec anii ăștia și Trump își pregătește un succesor care va mai îndulci lucrurile, dacă nu cumva va pierde definitiv în fața democrațiilor. După ce a tras în Iran și și-a ostilizat mare parte din propriul electorat”, a spus Racoviceanu.

„Pentru că asta e problema războiului din Iran, este ostilizarea electoratului lui Donald Trump cu politica lui Donald Trump. Este prima măsură pe care a luat-o împotrivă. El și-a strâns foarte mult electorat spunând: am încheiat războaiele la distanță, ne rezolvăm problemele din țară, nu mai încercăm să salvăm națiuni, țări și democrații. Iată că în Iran se vede contradicția între Trump și propriul electorat”, este de părere jurnalistul.

În ciuda criticilor privind instabilitatea de la nivel mondial, Octavian Hoandră și-a menținut poziția de susținător al președintelui american.

Jurnalistul a subliniat că meritul lui Donald Trump este acela de a fi expus vulnerabilitățile și declinul cultural al marilor capitale europene, forțând continentul să se privească în oglindă.

„Îl susțin orice ar face, pentru că a fost singurul în ultimii zeci de ani care a arătat oglinda Europei, care e leagănul culturii și civilizației. Și a ajuns să nu mai știm. Uitați-vă cum arată Parisul, cum arată marele capitale ale Europei, unde s-a născut marea cultură. Nu merge așa, nu merge, se vede că nu merge.

Trăim din ce în ce mai rău, trăim din ce în ce mai săraci, ne apucăm de Green Deal. Afacere din care cineva cu siguranța câștiga. Deci, Donald Trump, să-i dea Dumnezeu sănătate, l-a salvat o dată și nu cred că l-a salvat întâmplător. Cred că asta era misiunea lui. Îl a salvat atunci de la glonțul ăla care a trecut prin ureche”, a declarat Octavian Hoandră.