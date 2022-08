Află cum trebuie să îți aplici crema cu SPF pentru a reduce riscurile apariției cancerului de piele

Adevărul este că razele UV din lumina soarelui provoacă daune pielii care sunt ireversibile. Cu cât te arzi de mai multe ori, cu atât este mai mare riscul de a face cancer de piele. Din păcate, mii de oameni mor din cauza cancerului de piele în fiecare an în Marea Britanie, în ciuda faptului că aproape nouă din 10 cazuri ale formei cele mai mortale pot fi prevenite.

Protejarea pielii

Este de la sine înțeles că cu cât folosești mai multă cremă solară, cu atât ești mai protejat. Dr Philippa Kaye le-a spus urmăritorilor ei de pe Instagram să folosească „regula celor două degete”. „Puneți crema de soare de-a lungul degetului arătător și mijlociu, pe care o folosiți pe fiecare suprafață a corpului.”

Dr. Stephanie Ooi, medic generalist la MyHealthcare Clinic din Londra, recomandă să utilizați SPF 50, fie că plouă sau este soare. Oamenii își aleg SPF-ul în funcție de cât de mult vor să se bronzeze, dar SPF-ul nu schimbă rapiditatea cu care te bronzezi.

Dr. Ooi a adăugat: „Unii oameni aleg SPF-uri mai scăzute considerând că acest lucru le va crește nivelul de vitamina D din organism, dar studiile au arătat că nivelurile de vitamina D nu sunt afectate de o protecție solară mai mare.”

Valabilitatea cremei cu SPF

Dr. Ooi a spus: „Protecția solară trebuie aplicată cu cel puțin 30 de minute înainte de a ieși afară. În plus, va trebui să fie reaplicată la fiecare două ore. Dacă înotați sau transpirați, va trebui să aplicați protecția și mai des.”

Credeți sau nu, crema solară are o perioadă de valabilitate și este puțin probabil să reziste de la o vară la alta. Kimberley Hulme, șeful clinicii la Face the Future, a declarat: „SPF devine mai puțin eficient în timp, ceea ce înseamnă că nu va putea oferi pielii tale același nivel de protecție. Ca regulă generală, odată deschis, ar trebui să utilizați SPF-ul timp de maximum trei luni înainte de a-l înlocui”, potrivit The Sun.