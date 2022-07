Care sunt simptomele cancerului de piele

Mulți oameni nu știu cum poate arăta cancerul de piele. Acesta nu provoacă doar schimbarea alunițelor – poate crea noduli și leziuni pe care oamenii le confundă cu pete. Din păcate, mii de oameni mor din cauza cancerului de piele în fiecare an, în Marea Britanie, în ciuda faptului că aproape nouă din 10 cazuri ale formei cele mai mortale pot fi prevenite.

O rată crescută a cancerului de piele

Există diferite forme de cancer de piele care se încadrează, în general, în non-melanom și melanom. Cancerele de piele non-melanom, diagnosticate de 147.000 de ori pe an în Marea Britanie, ucid în jur de 720 de persoane pe an în Marea Britanie. Între timp, melanomul este diagnosticat de 16.000 de ori pe an, dar este cel mai grav tip de cancer care are tendința de a se răspândi în corp.

Potrivit Cancer Research UK, de la începutul anilor 1990, cazurile de cancer de piele cu melanom s-au dublat în Marea Britanie și se estimează că va crește în continuare. Non-melanomul a crescut și mai mult în aceeași perioadă de timp.

Experții recomandă efectuarea unor verificări regulate ale pielii pentru a identifica semnele potențiale ale revenirii bolii sau apariția de noi melanoame. Mâncărimea pielii și/sau alunițele cu mâncărime pot fi un semn de cancer de piele. O aluniță care provoacă mâncărime este unul dintre numeroasele semne ale melanomului.

Un studiu din 2018, care a analizat 16.000 de persoane, a descoperit că persoanele cu mâncărime generală aveau mai multe șanse de a avea cancer decât cei care nu au avut mâncărimi. De obicei, cancerul de piele este identificat printr-o pată nouă sau o schimbare pe piele. Dar, în unele cazuri, mâncărimea ar putea fi motivul pentru care pata a fost observată.

Cum poate fi tratat cancerul

Mâncărimea poate indica tot felul de lucruri, așa că, dacă este singurul tău simptom și nu dispare, mergi la medic. Când este descoperit devreme, cancerul de piele poate fi adesea tratat cu succes. Cu toate acestea, există șansa ca acesta să se întoarcă.

Tipurile de tratament pot depinde ce cancer de piele este, cât de mult este răspândit, unde se află cancerul și în ce stadiu se află. Tratamentul principal este intervenția chirurgicală pentru îndepărtarea acestuia din zona afectată. De obicei, intervenția chirurgicală efectuată este minoră și se efectuează sub anestezie locală.

Unora li se poate administra o grefă de piele, în funcție de locul în care se află cancerul – sau dacă acesta acoperă o suprafață mai mare. Atunci când intervenția chirurgicală nu poate fi utilizată, alte tratamente includ: radioterapie, imunoterapie și cremă de chimioterapie, potrivit The Sun.