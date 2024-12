Sport Gigi Becali, planuri mari pentru 2025, după ce s-a întors în Parlament. Vrea schimbări majore în lumea sportului







Gigi Becali s-a întors în Parlamentul României și are planuri mari pentru următorul an. Patronul FCSB a declarat că vrea să facă schimbări în lumea sportului. Pe lista sa se află scoaterea regulii Under 21.

Gigi Becali vrea să revoluționeze lumea sportului

Din noua postură, el a anunțat ce modificări vrea să facă în următorul an. Pe lângă scoaterea

regulii Under 21, Gigi Becali vrea să elimine obligativitatea privind înființarea unei echipe de fotbal feminin. De asemenea, patronul echipei FCSB vrea schimbări legate de aducerea arbitrilor străini la meciurile din campionatul românesc. Mai mult, el a comparat situația actuală din fotbalul românesc cu „tirania”.

Nemulțumit de ceea ce se întâmplă în lumea sportului

„Voi nu știți. FCSB are echipă de fotbal feminin. Ați văzut-o vreodată? Pentru ce mă obligi pe mine să fac fotbal feminin? Când am intrat eu în fotbal nu exista așa ceva. Este o chestiune economică.

Spuneați că nu e o chestiune dictatorială, că e democratică. Eu am altă filosofie. Chestiunea că nu a fost impusă. Cine? Costică? Vasilică? Care, ăia de le dați voi câte o cafea pe acolo? Faceți tiranie la Federație, că vă folosiți de săraci. Asta se numește tiranie”, a spus el, arată GSP.

În plus, patronul roș-albaștrilor este decis să rezolve o problemă mai veche legată acest domeniu. Nemulțumirile sale sunt legate inclusiv de Federație.

„O să punem în lege să putem să aducem și arbitri italieni, europeni. O să scădem noi și puterea Federației. O să vedeți. Nu că o fac așa... Am spus de atâtea ori să scoată regula. Dacă nu ați vrut, o să vedeți cum vi se micșorează vouă puterea”, a mai spus patronul FCSB la „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

Gigi Becali vrea să elimine o regulă controversată

Ajuns în Parlament, afaceristul a promis că va elimina „prin lege” regula Under 21. De-a lungul timpului, patronul roș-albaștrilor a contestat-o în repetate rânduri.