Sport Becali, atac la Dan Șucu: În spatele lui stau niște ucraineni







În urma victoriei FCSB în Copou, 2-0 cu Poli Iași, Gigi Becali a delcarat că, deși îl apreciază pe Dan Șucu, noul patron al echipei Genoa, noua investiție este coordonată de niște oameni de afaceri ucraineni, din culise. Mai mult, el mărturisește că nu vrea să concureze cu Șucu.

Gigi Becali: „Nu îmi bat joc de banii familiei”

Gigi Becali susține că un grup de afaceriști ucraineni stă în spatele afacerii lui Dan Șucu, patronul Rapid și Geoana. De asemenea, acesta apreciază calitățile de afacerist ale patronului Rapid.

„Eu am auzit ceva de niște ucraineni, Raț cică ar fi intermediat. Ăia nu ar fi vrut să se afle, există și această posibilitate. Nu vreau să comentez prea mult. Șucu e om de calitate, nu vorbesc din postura de afacerist. Șucu are posibilități financiare, am făcut și eu afaceri cu el. Am băgat eu 4 milioane, trebuia să facem repede afacerea, iar el nu avea la vremea aceea. În respectiva afacere, eu am câștigat vreo 100 milioane euro, iar el vreo 30. Imobiliare.

El are, doar în respectiva afacere, a și speculat-o deja, și-a scos banii, vreo 60-70 milioane, cu totul. Bani are, își permite să țină Rapid și Genoa, dar nu știu dacă își permită să-i piardă. Nu fac concurență cu Șucu sau cu oricine. Nu îmi bat joc de banii familiei”, a declarat patronul FCSB.

Patronul FCSB nu concurează cu Șucu

Mai mult, Gigi Becali susține nu are motive de a concura cu Dan Șucu pe plan internațional, sugerând că are o echipă foarte bună.

„Eu am nevoie să mă duc în Italia să concurez cu Șucu? Păi ce, sunt nebun?! Mi-a dat Dumnezeu echipa asta. Nu am nevoie, nu am intrat în concurență cu Șucu. Nu am cu cine să concurez, la fotbal e bătut măr. E posibil, au același business. (n.r. - referitor la o implicare și frații Pavăl, dar și pe patronul Bitdefender)

Din ce știu eu despre frații Pavăl (n.r. - proprietarii Dedeman și cei mai bogați oameni din România, conform Forbes) nu cred că au fi pus pe altcineva în față. Au bani mulți. Dacă dădeau 45 milioane de euro, nici nu contau. Interfață intră cineva care are bani, nu îi poate justifica sau are probleme. Sunt 7 frați, de ce să îl pună pe Șucu? Nu cred. Ăia sunt oameni care iau lucrurile frumos. Ei sunt acolo moldoveni, la Bacău. Peste 2-3 ani, cred că vom vedea o echipă puternică la Bacău.”, a declarat latifundiarul din Pipera, într-un interviu la GSP.ro