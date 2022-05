Semnele la care trebuie să fiți atent pentru a depista dacă vă confruntați cu cancerul de piele

Cancerul de piele poate fi tratat, mai ales dacă este depistat devreme, dar, din păcate, mii de oameni mor încă în fiecare an în Marea Britanie. Există diferite forme de cancer de piele care se încadrează, în general, în non-melanom și melanom.

Cancerele de piele non-melanom, diagnosticate de 147.000 de ori pe an în Marea Britanie, ucid în jur de 720 de persoane pe an în Marea Britanie. Între timp, melanomul este diagnosticat de 16.000 de ori pe an, dar este cel mai grav tip care are tendința de a se răspândi în corp. Cancerul de piele a devenit mai frecvent în Marea Britanie, deoarece se crede că britanicii au plecat mai mult în vacanță în străinătate în ultimele decenii.

Cancerul de piele non-melanom se referă la un grup de cancere care se dezvoltă lent în straturile superioare ale pielii. Celulele din epidermă (stratul superior al pielii) sunt cele mai expuse riscului de deteriorare a soarelui. În epidermă, cele mai comune celule sunt numite keratinocite.

Melanomul este un tip de cancer de piele care se poate răspândi la alte organe din organism. Melanocitele sunt celule din piele care ne dau culoarea pielii noastre deoarece produc un pigment, cunoscut sub numele de melanina.

Când stai la soare, melanocitele produc mai mult pigment (un bronz solar), care se răspândește la alte celule ale pielii pentru a le proteja de razele soarelui. Dar melanocitele sunt și locul unde începe cancerul. Cel mai frecvent semn al melanomului este apariția unei noi alunițe sau o modificare a unei alunițe existente.

Tratarea cancerului de piele

Primul semn al cancerului de piele non-melanom este de obicei apariția unui nodul sau a unui plasture decolorat pe piele, spune NHS. Ea persistă după câteva săptămâni și progresează lent pe parcursul lunilor sau uneori ani. În cele mai multe cazuri, nodulele canceroase sunt roșii și ferme și uneori se transformă în ulcere.

Peticele canceroase sunt de obicei plate și solzoase. Cancerul de piele non-melanom se dezvoltă cel mai adesea pe zonele de piele expuse în mod regulat la soare. Cancerul bazocelular (BCC) este uneori denumit ulcer de rozătoare, iar acest lucru afectează straturile cele mai exterioare de celule ale pielii. Semnele BCC includ o creștere a pielii care: arată neted și sidefat, arată ca un nod ferm, roșu, uneori sângerează, dezvoltă o crustă, nu se vindecă niciodată complet, se dezvoltă într-un ulcer nedureros.

Aproximativ 75% din toate cancerele de piele sunt BCC. Acestea sunt de obicei cu creștere lentă și aproape niciodată nu se răspândesc în alte părți ale corpului. Dacă este tratată într-un stadiu incipient, această formă de cancer de piele este de obicei complet vindecată. Dacă devin mai agresive, BCC se pot răspândi în straturile mai profunde ale pielii și în oase – ceea ce poate face tratarea mai dificilă.

O altă formă de cancer de piele non-melanomic este carcinomul cu celule scămoase. Acesta este un cancer al celulelor keratinocite care se află în stratul exterior al pielii. Aceste celule se găsesc în principal pe față, gât, scalp, brațe, dosul mâinilor și picioarele inferioare.

Mâncărimea pielii și/sau alunițele cu mâncărime pot fi un semn de cancer de piele. Un studiu din 2018, care a analizat 16.000 de persoane, a descoperit că persoanele cu mâncărime generală aveau mai multe șanse de a avea cancer (inclusiv pielea) decât cei care nu au avut. De obicei, cancerul de piele este identificat printr-o pată nouă sau în schimbare pe piele.

Când este descoperit devreme, cancerul de piele poate fi adesea tratat cu succes. Tipurile de tratament pot depinde de ce cancer de piele este, cât de mult este răspândit, unde este cancerul și în ce stadiu se află. Tratamentul principal este intervenția chirurgicală pentru îndepărtarea acestuia din zona afectată.

De obicei, intervenția chirurgicală efectuată este minoră și se efectuează sub anestezie locală, potrivit The Sun.