Politica Ministrul Educației, mesaj tăios pentru Călin Georgescu: Aștept scuze







Daniel David, ministrul Educației, i-a transmis un mesaj tăios lui Călin Georgescu. Oficialul subliniază că se află în postura unui „adversar al ideilor” exprimate de fostul candidat la prezidențiale.

Ministrul Daniel David, mesaj public pentru Călin Georgescu

În opinia sa, fostul candidat înscris pentru cea mai importantă funcție în stat are idei care „lovesc în știință și religie”. Totodată, ministrul Daniel David precizează că acesta ar putea menține România în „în izolare și subdezvoltare”.

„Domnule Georgescu, sunt și voi fi un adversar al ideilor dumneavoastră despre lume, pentru că eu cred că lovesc în știință și religie, deci în șansa bunăstării românilor, trezind vechiul obscurantism care ne poate menține în bizarerii, izolare și subdezvoltare, și voi încerca mereu să protejez oamenii de acestea. Eu cred într-o societate modernă construită pe doi piloni, știința și religia! De aceea îi chem alături de mine pe toți cărora le pasă de copiii lor și de propria persoană să urmăm cu bun-simț calea normală a științei și religiei. Dar nu sunt adversarul dumneavoastră, așa exprimându-se în fapt, nu doar în vorbe, pacea și înțelegerea între oameni, pe care un candidat la prezidențiale ar trebui le promoveze”, i-a transmis oficialul.

Ce îi cere fostului candidat

„Sincer, de la un om al păcii, care îl invocă des pe Dumnezeu, aștept scuze pentru atacuri neprovocate și nedemne de acest angajament. Apoi sunt dispus oricând să avem dezbateri raționale în legătură cu lucrurile expuse aici sau altele relevante pentru români (fie și de la distanță), dar numai dacă ne asumăm o discuție serioasă, nu de propagandă, adică ne asumăm măcar două din cele patru principii de bază ale unei discuții raționale (obligatoriu principiile identității și non-contradicției, iar dacă se poate și terțul exclus și rațiunea suficientă ar fi mai mult decât cer)”, a subliniat acesta.

„Dacă nu veți ajunge președinte (așa cum sper!), vă urez o viață bună și vă asigur că o să aveți în mine un protector (cât voi putea) ca perspectiva dumneavoastră să se poată exprima liber, dar să rămână minoritară. Iar dacă din nefericire veți ajunge președinte, sper sincer să vă însușiți atributele unui om de stat care nu doar vorbește despre pace, ci o și înfăptuiește, și, foarte important, care chiar înțelege dreptul altora de a nu fi de acord cu el!”, mai arată ministrul.

Daniel David, critici la adresa lui Călin Georgescu

Într-o postare făcută pe blogul său, ministrul Educației a adus în prim plan momentul în care Elon Musk i-a transmis un mesaj.

„Mă miră prevalența ideilor și obsesia domniei sale pentru „cipuri” (implanturi neurocerebrale) și relația mea potențială cu ele, în condițiile în care domnia sa părea disperat să obțină o relație cu Elon Musk, un antreprenor inovator și probabil acum cel mai bogat om din lume, promotorul și campionul cipurilor la nivel internațional! Cipurile domnului Musk sunt bune? Țin minte că m-am simțit, ca român, inconfortabil când, la o reacție banală a lui Elon Musk despre alegerile din România – „What the heck?” (Ce naiba?) –, domnul Georgescu a răspuns „Thank you for the heck” (Mulțumesc pentru naiba)”, a mai spus Daniel David.