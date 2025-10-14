Adriana Ochişanu, exclusă pe ultima sută de metri din concertul de Hramul Chişinăului. Acuzaţiile aduse de artistă

Republica Moldova. Interpreta Adriana Ochişanu a fost exclusă în ajun din programul concertului organizat de Primăria Chişinău de hramul oraşului.

Artista susţine că înlăturarea ei din concert urmăreşte motive politice şi de corupţie. Primăria Chişinău nu a reacţionat la acuzaţiile Adrianei Ochişanu.

Adriana Ochișanu a declarat public că a fost scoasă din lista artiștilor fără să i se ofere un motiv clar.

„Nici nu m-au anunțat personal, ci mi-au transmis colegii. Nu mi-au dat vreo explicație, dar tot ce am reușit să aflu e că la Direcția Cultură banii se împart după cum se ling blidele.

Adică, cine cântă gratis pe la evenimentele private are undă verde, dar mai sunt bineveniți și cei care se împart cu banii încasați de la Primărie”, a declarat Ochișanu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Artista crede că excluderea să se datorează şi faptului că nu a făcut propagandă electorală pentru scrutinul din 28 septembrie. Şi că mai mulţi artişti au avut de suferit din această cauză. Artista, care de-a lungul anilor a fost prezentă constant la evenimentele dedicate Hramului Capitalei, susține că este dezamăgită de modul în care autoritățile aleg cine are voie să urce pe scenă.

„Acum am înțeles că după alegeri, la Chișinău, vor avea de suferit artiștii care nu au acceptat să facă propagandă politică. Am crezut întotdeauna că artiștii sunt invitați după merită, dar nu după apartenența politică sau după disponibilitatea de a fi docili.

Nu e vorba doar de mine. Sunt mulți artiști valoroși care nu au mai fost invitați”, a declarat Adriana Ochişanu.

După divorţul de Corneliu Botgros, fiul dirijorului Nicolae Botgros, Adriana Ochişanu şi-a acuzat fosta familie că i-ar pune piedici în cariera artistică.

Acum, foştii soţi Corneliu Botgros şi Adriana Ochişanu au început să comunice după o pauză de 12 ani.

Ceea ce i-a făcut să comunice din nou a fost internarea în stare deosebit de gravă a fiului Cristi Botgros, în vârstă de 25 de ani. Acesta a ajuns în comă în urma unei supradoze de substanţe interzise. Peste o săptămână, Cristi Botgros şi-a revenit. Însă medicii i-au pus o diagnoză gravă - ciroză pancreatică.

Interpreta de muzică populară Adriana Ochişanu a declarat că disuctă zilnic cu fostul soţ şi cu fostul socru, Nicolae Botgros. „Vorbim la telefon în fiecare zi. Îl sun eu sau mă sună fostul meu socru. Acum, cel mai important lucru pentru noi este copilul nostru - să-l vedem sănătos”, a declarat artista la emisiunea „Online Story”.

Artista nu i-a mai adus învinuiri fostului soţ pentru divorţul lor. „Acum nu-mi mai arde de trecut, de ce a fost, ce s-a spus, cine și ce a zis. Vreau doar să-l văd pe Cristi pe picioare, să-l văd sănătos. Cred că nu doar eu îmi doresc asta, ci și tatăl lui, și bunelul – cum spunem noi. Toți ne dorim să-l vedem sănătos, să-și vadă de viața lui și să ne bucurăm pentru el", a spus Ochişanu.