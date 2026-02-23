Adrian Severin a lămurit legenda care circulă în jurul său și a Anei Pauker

Fostul ministru de Externe, Adrian Severin, a discutat, luni, despre presupusa legătură pe care ar fi avut-o cu Ana Pauker. „Cum să spun, măcar dacă pe Ana Pauker nici n-am văzut-o vreodată, n-am cunoscut-o, dar cu Brucan am avut o relație tensionată și bineînțeles n-aveam nicio legătură de familie”, a afirmat acesta, în emisiunea „Contrapunct” de pe canalul de YouTube „HAI România”.

În timpul emisiunii, jurnalistul Dan Andronic a adus în discuție acuzațiile potrivit cărora Adrian Severin ar fi vândut teritoriile românești din Ucraina prin semnarea tratatului din 1997.

„Deci acum sunteți iar omul care a vândut teritoriile românești din Ucraina. Vorbim de tratatul semnat în 1997, cu Ucraina la Neptun. L-ați semnat, din ce mi-am aduc aminte, și care a fost o condiție pentru aderarea României la NATO, pentru că era vorba să avem tratate de bună vecinătate cu toți vecinii, Ungaria, Ucraina, Federația Rusă și așa mai departe. Că NATO n-avea de gând să ia o țară care era într-un conflict, într-un potențial conflict, chiar și diplomatic cu vecinii. Și văd că are reapărut tema asta. În primul rând, de unde are apărut, în afară de faptul că e o tâmpenie”, a afirmat jurnalistul și analistul politic Dan Andronic.

Potrivit fostului ministru de Externe, problema este legată de zvonurile care circulă despre el, precum cele privind presupusa legătură pe care ar fi avut-o cu Ana Pauker sau afirmațiile potrivit cărora ar fi evreu.

„Eu sunt chipurile, sunt „un evreu antisemit”, un evreu, un semit evreu, mă rog. Arabii sunt toți semiți, dar eu sunt un semit evreu, nu știu ce, din nou poveștile, prostiile nepotului Brucan, nepotului Anei Pauker. Cum să spun, măcar dacă pe Ana Pauker nici n-am văzut-o vreodată, n-am cunoscut-o, dar cu Brucan am avut o relație tensionată și bineînțeles n-aveam nicio legătură de familie. Dar, în fine, să trecem peste mizeriile astea”, a afirmat Adrian Severin.

Fostul ministru de Externe a afirmat că provine dintr-o familie veche de preoți ortodocși și a susținut că acest aspect ar trebui să lămurească speculațiile apărute despre el.

„Vorba unui prieten din Israel care mi-a zis: „Văd că ăștia îți spun peste tot că ești evreu și probabil că vor să-ți fac un compliment”. Și am spus: „Dom'le, s-ar putea să vrea să-mi fac un compliment, dar nu pot să-l primesc pentru că nu-l merit, nu sunt evreu”. Încă mai cred că evreii sunt solidari între ei, pe când românii uitați-i cum sunt. Sunt descendent de o familie de preoți ortodocși, foarte, foarte vechi, deci nu mai, măcar din chestiunea asta, povestea asta se poate lămuri pentru cei care vor, într-adevăr, să o înțeleagă. Și repet, nu mi-ar fi rușine să fie evreu, am foarte multă simpatie pentru acest popor”, a spus Adrian Severin.