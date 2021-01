Adrian Mutu, titlu prestigios în Italia. Mărirea și decăderea „Briliantului”

Giuseppe Rossi, Gonzalo Rodriguez, Rui Costa, Di Livio, Jovetici, Chiesa, Ribery, Borja Valero, Gilardino și Riganò au fost celelalte vedete reprezentative din acest secol.

Mesajul lui Mutu pentru fanii săi

„Mulțumesc din inimă tuturor celor care m-au votat drept cel mai bun jucător al Fiorentinei din ultimii 20 de ani” a fost mesajul postat de actualul selecționer al naționalei U21 a României, 41 de ani, pe Instagram.

Adi Mutu a reușit să marcheze un total de 69 de goluri și 26 de „assisturi” la ACF Fiorentina, echipă cu care de altfel a ajuns și în Champions League, dar și Europa League.

Trecutul negru l-a călit pe Mutu pentru o astfel de carieră?

În 2004 Adrian Mutu avea să cunoască cea mai neagră perioadă a vieții lui. Un scandal cu droguri de mare risc în timp ce se afla la Chelsea a determinat suspendarea sa din partea Federației Engleze de Fotbal. Nu a mai avut voie să participe la nicio competiție sportivă timp de un an de zile, perioadă ce ar fi putut fi foarte ușor prelungită dacă nu ar fi urmat un stagiu de reabilitare, sau nu ar fi recunoscut că a consumat cocaină.

Inițial nu a dat declarații despre ceea ce se întâmpla în viața lui la acel moment, cedând la un moment dat presiunii și acceptând un interviu pentru BBC One în care a explicat de ca a ales să nu comenteze evenimentele recente.

„Am preferat să nu spun nimic fiindcă nu mă simţeam deloc in siguranţă…credeam că Chelsea vrea să mă vandă, să mă dea afară şi pur şi simplu nu puteam vorbi”, spunea Mutu la momentul respectiv. În cadrul aceluiași interviu și-a cerut scuze pentru gafele lui de nenumărate ori.

Vedeta la Fiorentina a mai spus în vremurile sale negre că era foarte dezamăgit de alegerile pe care le-a făcut și care erau să-i pună capăt carierie sale de fotbalist, declarând că cu orice ocazie va avea, va încerca să-i facă pe tinerii fotbaliști să realizeze la ce se expun luând astfel de decizii.

„Sunt, fireşte, foarte dezamăgit de mine insumi dar măcar acum ştiu ce pedeapsă am primit, ştiu ce am de făcut şi pot respira in voie”, a spus la BBC atacantul român.

Cum a fost trădat Adrian Mutu de către Chelsea?

Adrian Mutu s-a simțit extrem de trădat în momentul în care clubul Chelsea a decis să renunțe la el din cauza scandalului pe care îl provocase înainte de a primio decizie oficială din partea Federației. „Il Fenomeno” consideră că dacă clubul i-ar fi rămas aproape, ar fi depășit mult mai rapid situația.

„Peter Kenyon (n.r. director executiv al Chelsea la acea vreme) poate spune orice, nu mă surprinde…dar cred că nu au fost drepţi cu mine. Chelsea m-a dat afară incă inainte ca Federaţia să decidă in cazul meu. Aveam nevoie de ajutor, aşa cum i-au ajutat pe alţi jucători…ar fi insemnat mult”, a declarat Mutu.

Problemele l-au urmărit până în 2020

Deși scandalul drogurilor a fost soluționat cu mult timp în urmă, se pare că problemele l-au urmărit pe Mutu până în 2020 când a fost numit în funcția de selecționer al naționalei de tineret, și toată lumea l-a criticat pentru greșelile făcute când era mai tânăr, sugerând că nu este un exemplu bun pentru tineretul din România.

„M-am reabilitat! Am alte prioritati, am luat-o pe alte cai. Am lasat trecutul in urma. Sunt niste decizii pe care le-am luat gresit. Mi le asum si merg mai departe. Deciziile din trecut au fost controversate la acea vreme

Este foarte adevarat si poate eu sunt persoana care trebuia sa fie pentru acesti copii. Eu stiu ce am gresit si ce decizii am luat. O sa le dau sfaturi baietilor sa nu-si pericliteze viitorul prin niste alegeri gresite. Eu le-am trait pe pielea mea si le stiu”, a spus Adrian Mutu.

Cariera lui Adrian Mutu

La ce echipe a performat Adrian Mutu? Lista completă cu echiepele pe la care legenda României a trecut de-a lungul timpului:

FC Argeș Pitești (1996-1998), Dinamo București (1998-1999), Inter Milano (1999-2000), Hellas Verona (2000-2002), Parma (2002-2003), Chelsea Londra (2003-2004), Juventus Torino (2005-2006), Fiorentina (2006-2011), Cesena (2011-2012), Ajaccio (2012), Petrolul Ploiești (2014).