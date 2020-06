Titlul reportajului realizat de BBC cu Adrian Mutu a fost „Fotbalistul de 15 milioane de lire sterline – ce s-s întâmplat cu el”. În acest „material”, britanicii rememorează debutul fenomenal al românului la Chelsea.

La debutul său la Chelsea, Adi Mutu i-a șocat pe fanii trupei de pe „Stamford Bridge”. Atacantul român reușise să marcheze de patru ori în primele trei partide pentru Chelsea. Imediat, presa din Albion i-a adus ovații „Briliantului”, despre care s-a scris că are instinctul de marcator ca al lui Ruud van Nistelrooy şi tehnica fină ca a lui Thierry Henry.

„Nici nu-mi vine să cred că au trecut 17 ani. În primul sezon am lucrat cu Claudio Ranieri, un mare antrenor, el m-a dorit la echipă. Dacă nu apăreau alte probleme, cariera mea ar fi fost alta”, a declarat Mutu pentru BBC Sport.

În momentul în care Claudio Ranieri a fost înlocuit pe banca tehncă a trupei londoneze de Jose Mourinho, Mutu a fost supus unui control antidoping, după ce conducerea lui Chelsea devenise suspicioasă în privința comportamentului românului. Un lucru ciudat a reprezentat și faptul că acel control a fost efectuat de club, și nu de autorități.

Astfel, primul test a ieșit negativ, dar după al doilea a ieșit la iveală faptul că Mutu consumase cocaină. Drept urmare, românul a fost dat afară de la Chelsea și s-a ales și cu o suspendare de șapte luni. Mai mult de cțt atât, englezii au solicitat și o sumă impresionantă de la Mutu drept despăgubire pentru prejudicii aduse imaginii clubului. Mutu i-a refuzat pe cei de la BBC să rememoreze acel episod: „Este un subiect despre care nu vreau să vorbesc”.

Adrian Mutu, actualul selecționer al naționalei U21 a României, le-a vorbit jurnaliștilor englezi și despre cariera sa de antrenor.

„Cred că am învăţat lecţia şi pot ajuta deoarece ştiu ce trebuie să fac când un jucător comite acte de indisciplină. Eu am trecut prin momente grele şi am devenit mai puternic.

Dacă unul din jucătorii mei comite o greşeală îi voi spune să tragă învăţăminte ca să nu o mai repete. Eu am revenit pe teren şi am jucat mai bine decât înainte.

Am vrut să dovedesc că un tânăr care greşeşte trebuie ajutat, nu trebuie distrus. Ambiţiile mele cva antrenor sunt mai mari decât cele pe care le-am avut ca fotbalist. Vreau să fiu din ce în ce mai bun. Vreau să antrenez cel puţin la acelaşi nivel la care am jucat, iar visul meu este să devin selecţioner şi la prima reprezentativă”, a declarat „Briliantul” pentru BBC.