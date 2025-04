Sport Adrian Ilie a vrut să se lase de fotbal după primul antrenament. A fost momentul de cumpănă







Adrian Ilie a povestit la un podcast despre momentele mai puțin fericite din viața lui de fotbalist. A fost la un pas să renunțe la carieră după primul antrenament.

Adrian Ilie: ”Nu mai puteam sta în picioare”

Performanța în sport necesită dedicare, dar și voință. Nu de alta, dar corpul este supus unui tratament dur, la care dacă nu ești obișnuit ești tentat să renunți. Același lucru aproape că i s-a întâmplat și lui Adrian Ilie. ”Nici nu începusem bine să joc fotbal și am vrut să renunț. Păi când m-am dus la Electroputere ca junior și când au început să mă alerge pe acolo...

Eu am crezut că s-a terminat antrenamentul și mi-au zis că nici vorbă că a fost doar încălzirea. Mă și gândeam, ce mai caut eu aici, că nici nu mai pot sta în picioare”, a povestit fotbalistul.

Regrete și dezamăgiri

Acesta a mai povestit și despre lucrurile de care nu este tocmai mândru. ”Un moment în care nu am fost mândru de mine este cel în care am fost puțin mai agresiv cu fratele meu. Acelea au fost momentele când nu am fost mândru de mine. Cea mai grea perioadă din viața mea a fost cu cea accidentările când jucam fotbal.

În rest am avut o viață frumoasă și ca sportiv și ca tot ce a însemnat. Dacă ar fi vorba să vorbesc despre un regret major, poate ar fi meciul cu Slovenia la care nu ne-am calificat. Tot ăsta a fost și meciul care m-a marcat negativ cel mai rău. Iar cea mai mare dezamăgire este poate că nu am câștigat o finală de Champions League. Dar ca să ajungi acolo e dificil.

Drumul este un succes”, a explicat fostul internațional. Acesta a mai spus că nu a simțit niciodată că a sacrificat viața personală pentru fotbal. Cât privește eventualele aranjamente la meciuri, Adrian Ilie le-a exclus din start. ”Nu mi s-a propus niciodată să trișez pentru că le-am dat eu la ”ciordeles” nu am așteptat”.