Adina Alberts, dezvăluiri teribile despre sora sa! Decizia la care nu se aştepta niciodată. „Ne-a durut alegerea ei!”

În urmă cu 3 ani, Adina Alberts povestea că sora ei a părăsit-o pentru că a decis să se călugărească. Medicul și familia ei au fost foarte dezamăgiți, dar nu au mai putut face nimic. Rudele nu au putut accepta că Daniela vrea să plece de acasă și să urmeze taina credinței. Specialista le povestea fanilor pe rețelele de socializare durerea prin care trece.

„Ea este sora mea, Daniela. Am crescut împreună. Am traversat perioada adolescenței împreună, în general ne-am împăcat bine și ne-am susținut în toate. Recunosc că este mai inteligentă decât mine, a intrat a treia la Fizică, și, după ce a terminat institutul de la Măgurele, a intrat a treia la Cibernetică-ASE- București!

Apoi timpul s-a oprit în loc pentru ea! Dar și pentru noi, ca familie! Greu ne-am regăsit, greu am înțeles alegerea făcută de ea! De fapt, sincer, nu am înțeles-o niciodată, doar că am învățat să o respectăm și să ne bucurăm de liniștea ei sufletească! Și indiferent de orice, este fiica, sora, cumnata și mătușica noastră dragă -mătușica Daniela!”, scria Adina Alberts pe Facebook, acum 3 ani.

Decizia care i-a pus capac

Aceasta a mai povestit că sora ei s-a făcut călugăriță acum 26 de ani, dar că a putut trece peste când a văzut-o că este împlinită cu alegerea ei.

„Cu sora mea mă văd de cel puțin câteva ori pe an. Daniela, sora mea este măicuță. Ne este mereu aproape în gânduri și simțiri, deși este departe ca mod de viață și ca scop! Ea a fost, este și va fi mereu parte din tot ceea ce sunt eu azi.

Ne-a durut, ca familie, alegerea ei, am acceptat-o greu, dar am respectat-o! Și pe măsură ce anii au trecut, am învățat să trăim cu ea. Este absolventă de fizică la Măgurele și a terminat și doi ani de cibernetică la ASE. Și este măicuță de 26 de ani!”, povestește Adina pentru OK! magazine.

Medicul a mai mărturisit că a avut o relație foarte apropiată de sora ei și că a încercat mereu să aibă grijă de ea și să o aducă pe drumul cel bun.