Sora lui Petrică Mîțu Stoian: „Glumea, dar era rău, scuipa sânge”. Ce s-a întâmplat în ultimele clipe de viață

Sora interpretului de muzică populară a fost deja audiată de agenții de poliție în dosarul penal pentru ucidere din culpă, deschis în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian. Autoritățile cercetează circumstanțele în care a decedat artistul la Spitalul Județean Reșița, după ce a fost internat la clinica privată Nera, unde a urmat un tratament post-COVID-19.

Sora lui Petrică Stoian, audiată în dosarul morții artistului

Este vorba despre terapia hiperbară, care nu trebuie să aibă loc mai devreme de 60 de zile de la trecerea prin boală, potrivit medicilor. Petrică Mîțu Stoian a urmat tratamentul la un interval de doar 21 de zile, potrivit informațiilor din spațiul public. În dosarul în care a fost deja audiată sora cântărețului urmează să dea declarații și cadrele medicale de la Reșița.

„Pe mine m-au luat că eu am fost acolo de când l-au adus la Reșița. Eu am fugit de la Arad repede, am crezut că pot să îl iau să îl duc în altă parte, în Ungaria. Și îl duceam și în Austria, dar nu era transportabil”, a spus Maria, sora artistului.

„Glumea, dar era rău, scuipa sânge”

Femeia a dezvăluit într-un interviu oferit televiziunii că starea de sănătate a fratelui său nu era deloc bună, deși acesta încerca să își mascheze problemele. „Am fugit acolo, am ajuns. Era…Glumea, dar era rău, scuipa sânge. Cu mine a vorbit și am stat două ore cu el acolo la cardiologie. M-au lăsat să stau cu el. L-am ajutat, ce voia el. Și tot îi spuneam ‘Hai, Petrică, nu te lasă’. Și-mi spunea: ‘Uite sormea cum am ajuns’.

Sunt foarte afectată. Stau și nici nu îmi adun cuvintele. Nici nu m-am odihnit. Nici nu pot să dorm, să mănânc. A picat așa, că trăsnetul. Să îl vezi în fața ochilor și după patru ore să nu-l mai vezi, să-l vezi mort. E cumplit”, a mărturisit Maria.

„Îmi pare rău de nu mai pot. A murit în mâinile noastre”

Sora artistului a fost atât de afectată de pierderea fratelui său încât cu greu a putut să descrie situația în cauză. „În ziua de azi, dreptatea nu prea mai are loc”, a spus cu inima frântă Maria.

„Nu mă gândeam ca el, să moară el. Nu el, că el era cel mai mic dintre noi. Eram într-o relație frumoasă. Doar că el fiind mai ocupat, nu ne vedeam așa des. Îmi pare rău de nu mai pot, nu mai pot. Îmi pare foarte rău de el. Bucurie, când ne vedeam eram numai veseli. Vă închipuiți cum a putut el să vină să moară aici, în partea asta unde suntem noi. N-a murit la București. A murit în mâinile noastre”, a spus sora lui Petrică Mîțu Stoian într-o intervenție la Antena3.