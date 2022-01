A murit Sorin Grecu, preotul care a făcut să dispară statuia lui Lenin din fața Casei Presei. Doliu istoric

Confirmarea a venit de la o verișoară de-a preotului, Daniela Jinga, care a postat un mesaj de durere pe pagina sa de Facebook.

„Dumnezeu ii cheama la EL pe cei buni ! E atat de mare durerea, dragule, ca nu stiu ce-as putea sa spun acum! In amintirea celor mai multi vei ramane preotul cu mare har Sorin Grecu de la Londra! Pentru mine,ramai vesnic iubitul si bunul meu var, Sorin! Ai plecat la marea intilnire cu bunicii nostri si cu tatal tau! Drum lin printre stele, cel mai bun om de pe pamant!”.

Din informațiile noastre, provenite din mediul bisericesc, preotul Grecu a murit după ce s-a infectat cu Covid.

Generațiile de azi nu știu că acest om, un tânăr preot din provincie în 1990, care a fost hărțuit de comuniști și Securitate, s-a înverșunat să șteargă urmele unei epoci roșii.

Imediat după ce s-au liniștit lucrurile în țară, preotul Grecu a apărut în fața Casei Scânteii din București, devenită Casa Presei Libere și s-a postat cu o uriașă pancardă lângă statuia lui Lenin care trona în Piața, între aleile pe care ziariștii mergeau către redacții. Așadar, aveau subiectul lângă ei, iar toate cotidienele de atunci – Adevărul, România Liberă, Tineretul Liber – au scris multe articole despre preotul care cerea demolarea statuii lui Lenin.

Sorin Grecu a făcut greva foamei pentru ca statuia lui Lenin să dispară din Piaţa Presei Libere, locul unde acum se află monumentul „Aripi”, închinat Mişcării de Rezistenţă Anticomuniste.

„Nu voi pleca de aici şi nu voi încheia greva foamei, până nu se va da jos. Este dorinţă personală, nu reprezint pe nimeni”, spunea preotul Sorin Grecu în martie 1990, când își începuse protestul lângă statuia lui Lenin.

După câteva zile, noile autorități și noul șef al statului, Ion Iliescu, au reacționat și statuia lui Lenin a fost dată jos de pe soclul din faţa Casei Presei. Iliescu își avusese și el biroul în Casa Scânteii, la Editura Tehnică, până la momentul evenimentelor din decembrie.

„A durat vineri, sâmbătă, duminică şi luni la ora 10 şi 27 de minute l-a dat jos. Aveam impresia că se fac că muncesc. Cum să fie greu să dai o statuie de şapte tone, când o biserică se surpa într-o noapte şi a doua zi erau flori pe iarbă?” spunea preotul Grecu.

Se referea la capela pe care o transformase într-o biserică pe vremea lui Ceaușescu, într-o comună din Teleorman, și care fusese dărâmată într-o noapte de autorități. Atunci a fost luat în anchetă și de Securitate.

Plecarea din „țara eliberată de comunism”

După episodul cu statuia lui Lenin, a căzut iar în dizgrație. De data aceasta a noului regim diun „țara eliberată de comunism”. Dar cu aceleați consecințe. Hărțuirea l-a determinat să plece la Londra. Părintele a povestit:

„Ameninţările cu moartea au fost zilnice, cu scrisoare cu ştampilă. Le am şi acum la dosar. Dacă eram călugăr, dacă eram monarh, dacă eram fără o familie, poate că riscam mai mult. Datorită soţiei şi celor două fetiţe… le-am lăsat la şapte ani şi le-am întâlnit după cinci ani la Londra. Când am ajuns pe Heathrow în Londra şi am păşit în zona verde, atât am zis: Doamne ai vrut să fiu liber. Emoţiile sunt emoţii pentru că atunci am putut să simt libertatea unei păsări, să zboare şi să facă orice”.

Preotul Sorin Grecu a plecat din România după doi ani. În Marea Britanie a aşteptat patru ani pentru a primi azil politic. Nu a putut să fie preot şi s-a angajat bodyguard într-un club.

Într-un interviu filmat, din 2016, Sorin Grecu spunea: „19 ani am lucrat bodyguard în Londra, bodyguard în club. Acum patru ani m-am lăsat. În fiecare săptămână lucram trei nopţi ca bodyguard, cu tot ce ţine: bătăi, droguri, cuţite, sticle sparte. Îmi făceam jobul ca să-mi pot întreţine casa şi familia.”

De 10 ani, preotul Sorin Grecu a înfiinţat o parohie ortodoxă în Londra. Când, însă, își realizase visul, coronavirusul l-a răpus. Avea doar 61 de ani. Dumnezeu să-l aibă în pază și să-l odihnească!

Foto: Dinu Lazăr – 1990