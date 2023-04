A murit cea mai controversată scriitoare. Autoarea de romane polițiste, condamnată pentru crimă

Luni, autoarea născută la Londra, care a inspirat filmul lui Peter Jackson „Heavenly Creatures”, din 1994, nominalizat la Oscar pentru scenariu, a încetat din viaţă la Los Angeles, unde locuia în prezent. Trecutul său întunecat a servit ca sursă de inspiraţie pentru această poveste intensă despre prietenie şi crimă.

Anne Perry, celebra scriitoare de romane polițiste, a murit

„Numeroşi cititori au fost mişcaţi de empatia ei faţă de oamenii puşi în situaţii imposibile sau copleşiţi de dificultăţile vieţii”, a precizat într-o declaraţie Ki Agency. Agenția a anunţat decesul alături de Donald Maass Literary Agency din New York şi de Ken Sherman & Associates din Los Angeles, precizând că scriitoarea a murit pe data de 10 aprilie.

Anne Perry, o autoare prolifică a cărei thrillere istorice au fost vândute în peste 25 de milioane de exemplare în întreaga lume, avea 15 ani când ea și prietena ei Pauline Parker au ucis-o pe mama lui Pauline în Christchurch, Noua Zeelandă în 1954. Honora Mary Parker a murit după ce a fost lovită cu o cărămidă de aproximativ 20 de ori, într-o crimă care a şocat şi captivat țara.

Un proces a arătat că cele două fete au pus la cale crima într-un încercare de a evita separarea atunci când părinții lui Parker, în vârstă de 16 ani, plănuiau să o trimită în străinătate.

Deoarece atât Perry, cât şi Parker aveau mai puţin de 18 ani la momentul crimei, niciuna dintre ele nu a putut fi condamnată la moarte, fiind în schimb plasate în detenţie.

După ce a executat o pedeapsă de cinci ani de închisoare, Perry a fost eliberată şi şi-a schimbat numele, din Juliet Hulme, întorcându-se în Marea Britanie şi începându-şi mai târziu cariera de scriitoare.

Anne Perry și-a început cariera de scriitoare în 1979

În 1979, ea a debutat cu romanul „The Cater Street Hangman”, primul dintr-o serie de cărți cu detectivul victorian Thomas Pitt și soția sa, Charlotte, în centrul acțiunii.

Cea de-a doua serie de romane polițiste a lui Perry are ca temă principală viața detectivului particular William Monk și a asistentei sale volatile, Hester Latterly.

Povestea crimei de acum 40 de ani a fost ecranizată de regizorul neozeelandez Peter Jackson în filmul „Heavenly Creatures” din 1994, nominalizat la premiile Oscar, în care tânăra Kate Winslet a jucat rolul lui Perry, potrivit The Guardian.