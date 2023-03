Povestea unui văcar român din Noua Zeelandă: Nu am nimic. Cum reușește să trăiască departe de casă

Ion și Andreia, vloggerii canalului de Youtube HaiHui în doi, au vrut să descopere povestea de viață a lui Remus Coman, un român ajuns în Noua Zeelandă, în 2000, cu 450 de dolari în buzunar. După ani întregi de muncă, el a ajuns să își facă o fermă de 200 de hectare unde crește, pentru alți fermieri, până la 1.800 de vaci. Acesta se ocupă de toată treaba și nu regretă că a plecat din țara în care s-a născut.

În România, el a lucrat la o fermă de porci și a avut o mică afacere cu albine. Acesta a decis să plece în Noua Zeelandă, cu 450 de dolari în buzunar, pentru a face ce îi place și pentru a aduna bani. Remus și-a cumpărat propriile sale vaci, ajungând să aibă 1.300 de capete, cu tractoare și angajați. După 10 ani a vândut vacile și a cumpărat 200 de hectare de teren pe care îngrijește vacile altor fermieri.

Remus primește de la proprietari între 15 și 40 de dolari, ajungând la o cifră de afaceri de un milion de dolari pe an. Fermierul a declarat că nu regretă că a lăsat viața de oraș pentru cea la țară, chiar dacă are mult de muncă în fiecare zi. Acesta a mai spus că este foarte împlinit cu ce are.

„Am zile în care mă gândesc ce să mai fac astăzi, că nu am nimic de făcut. De obicei mă duc la pescuit sau îmi iau motocicleta și mă duc la o plimbare pe dealuri sau fac o baie în piscină. Nu îmi place singurătatea, dar nu îmi place viața de la oraș. Nu am vecini, sunt foarte izolat”, a declarat Remus pentru HaiHui in doi.

Povestea unui fermier campion

Ştefan Ginerică este un alt fermier care are o poveste de viață impresionată. În 2017, acesta a cultivat hibridul P64LE99 de floarea-soarelui şi a realizat o medie de 4.000 kg/ha; anul trecut cu P9911 a obţinut 12.000 kg de porumb boabe la hectar. El a primit și titlul de Fermier Campion din partea companiei Pioneer.

„Am încheiat contracte futures pe floare şi pe porumb. Cred că am procedat bine, intuind că preţurile vor urma o curbă descendentă. Am negociat pentru floarea-soarelui 1,3 lei/kg, iar pentru porumb – 0,63 lei/kg. Recoltarea porumbului va începe mai târziu, pe la sfârşitul lunii septembrie. Sunt mândru; am muncit din greu şi se vede munca mea; am cel mai bun porumb din zonă, cu toate că anul nu a fost unul favorabil”, a declarat fermierul pentru revista-ferma.ro.