Exclusiv. Dragoș Stănescu, Syngenta: „Am făcut niște studii despre tipul de fermier pe care îl poți aborda cu soluții digitale, mai ieftine sau gratuite”

Dragoș Stănescu, Consultant IT & Digital Solutions EAME Digital Agriculture Syngenta, a prezentat pe larg care sunt principalele provocări pe care le întâmpină fermierii români în adoptarea tehnologiilor specifice agriculturii de precizie: „Agricultura de precizie folosește tehnologii care colectează date și le procesează pentru a permite fermierilor să își gestioneze culturile din ferme mai bine. Abia apoi se ajunge la randament și profitabilitate, dar mai întâi trebuie colectate date, să fie procesate ca să se obțină informații relevante din ele. În acest sens, avem două componente – tehnologia în sine, digitalul, și echipamentele. De aici rezultă și dezavantajele de a intra în această zonă pentru fermieri – costurile sunt destul de ridicate pe echipamente, nu pe tehnologie la propriu, și, desigur, accesul la finanțare, consultanți – sunt lucruri care, de asemenea, costă. Pe de altă parte, vedem o evoluție crescătoare, însă nici pe departe la nivelul Comunității Europene.”

Aplicații practice ale digitalizării agriculturii

Din perspectiva expertului Syngenta, rolul digitalizării în agricultură este de a genera avantaje competitive: „În contextul acesta cu război la graniță, cu creșterea costului la inputuri și prețuri mai mari la energie, carburanți etc., orice îți dă un avantaj competitiv cât de mic este important. Iar asta o poate face digitalizarea, care oferă fermierilor români avantajul competitiv de care au nevoie și nu schimbă business-ul de bază.”

Dragoș Stănescu a exemplificat concret cum poate digitalizarea să ajute, gratuit, fermierii români: „Vă dau un exemplu concret, cu o aplicație digitală care există acum în România și este gratuită și prin intermediul căreia poți urmări datele din satelit pe 20 de ani în urmă, să faci o mapare a unei sole, a unui teren sau a unei ferme, într-o locației anume. În urma suprapunerii acestei imagini, vezi că anumite porțiuni dintr-o fermă sunt mai verzi, ceea ce înseamnă că umiditatea este mai bună, respectiv propice însămânțare și recoltare. Unele zone sunt mai gălbui, unde cantitatea de apă este mai mică, iar alte sunt roșii. Folosind aceste date, fermierul poate împărți zona respectivă în trei zone de management pentru plantare și plantează semințe cu distanță variabilă, mult mai apropiate în zonele verzi, astfel încât să aibă resurse fără a se canibaliza între ele, cu o distanță mai mare între ele în zonele galbene și din ce în ce mai mare în zona roșie. Acest lucru se realizează prin aplicație și se dă un script pe un stick fermierului.”

Investiții în utilaje de sute de mii de euro, dar nu și în competențe

Însă, conform expertului citat fermierii români nu au și competențele necesare pentru a valorifica această informație: „Dar, ce credeți, 80% dintre fermierii care au participat într-un astfel de program au spus «Noi am cumpărat mașina aceea de 200.000 de euro, prin fonduri europene, dar nu prea știm cum să folosim scriptul ăsta. Ne puteți ajuta?». Tot este un început. Toată tehnologia, inteligența artificială, antrenamentul pe miliarde de date în toată Europa ca să poate fi făcut acel script se realizează undeva în 14 minute. Mașinăria aia de 200.000-300.000 de euro a fost cumpărată cu un efort de depus dosare în luni de zile. Ce te faci dacă nu știi însă ce să faci cu ea?”, a subliniat Dragoș Stănescu.

Potrivit expertului în agricultura de precizie pentru această situație este de vină și „profilul” fermierului român: „Am făcut niște studii despre tipul de fermier pe care îl poți aborda cu soluții digitale, mai ieftine sau gratuite. De exemplu, în Ungaria are undeva în jur de 37 de ani, are o facultate de agronomie – în 20% din cazuri urmată nu în Ungaria -, este foarte deschis spre echipamente și finanțări și vrea să scoată profit. La noi, are undeva în jur de 55 de ani și a moștenit agricultura din tată în fiu, în mod tradițional, este foarte puțin digitizat, iar telefonul este maximul cât permite digitalizarea. Aspectul acesta în unele țări, s-a rezolvat prin crearea acelei funcții de «agronomist», un consilier, un consultant al managerului fermei care are atât cunoștințe tehnologice, cât și agricole, astfel încât poate să traducă cerințele”, a precizat Dragoș Stănescu.

