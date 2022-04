6 reguli de urmat pentru a avea succes cu afacerea ta, în 2022

Ai deja o idee despre o afacere bună pentru acest an, dar nu ești sigur dacă va avea succesul scontat? Îți sugerăm să urmezi 5 reguli importante pentru a avea succes, garantat. Acestea sunt preluate de la antreprenori deja realizați, care și-au dezvoltat afacerea tot mai bine, an de an.