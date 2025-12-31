International

A început trecerea în noul an. Primele și ultimele țări care intră în 2026

A început trecerea în noul an. Primele și ultimele țări care intră în 2026Revelion 2026 Noua Zeelandă. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Pe glob, trecerea în Anul Nou nu are loc simultan: fiecare stat marchează momentul în funcție de fusul său orar, ceea ce creează o veritabilă „cascadă” de petreceri care se succed dintr-un colț al lumii în altul. În timp ce românii se pregătesc să numere ultimele secunde ale anului, alte popoare deja au trecut în 2026, iar unele încă mai așteaptă. Diferențele de timp ne reamintesc cât de diferit este percepută trecerea dintre ani. Care sunt, însă, primele țări care intră în 2026 și cine încheie lista?

A început trecerea în noul an. Primele și ultimele țări care intră în 2026

Regiunile din Oceania deschid, ca de obicei, șirul sărbătorilor de Anul Nou. Kiribati — mai exact zona Line Islands — este considerată prima care pășește în noul an, cu 12 ore înaintea României. La scurt timp, Samoa și Tonga intră și ele în 2026, aflate în același fus orar foarte avansat, UTC+14.

După aceste teritorii din Pacific, urmează Noua Zeelandă, unde orașe precum Auckland organizează spectacole spectaculoase de artificii. Apoi, atenția se mută în Australia, iar Sydney devine punct de atracție mondial, cu celebra sa demonstrație pirotehnică — moment aflat cu aproximativ nouă ore înaintea miezului nopții din România.

Aceste celebrări timpurii arată cât de conectată este lumea: un eveniment comun, trăit în feluri diferite, dar cu aceeași emoție. Pentru cei care urmăresc online, ele oferă un fel de „avanpremieră” a ceea ce urmează în alte țări.

România în ritmul global al trecerii dintre ani

Aflată în fusul orar UTC+2, România intră în 2026 după mai multe state din Asia și Europa de Est. Când la noi ceasurile bat miezul nopții, Japonia, China sau Rusia au sărbătorit deja de câteva ore. În schimb, state precum Franța, Germania ori Spania mai așteaptă încă aproximativ o oră.

În țară, Revelionul este marcat prin focuri de artificii în marile orașe, de la București la Cluj-Napoca. În paralel, mulți români urmăresc transmisiunile internaționale, urmărind cum alte culturi au trecut deja în noul an, ceea ce creează un sentiment de apropiere față de restul lumii.

Chiar dacă România nu se numără printre primele pe harta globală a Revelionului, momentul rămâne unul special: prilej de bilanț, dar și de speranță pentru anul care începe.

artificii

artificii. Sursa foto: Freepik

Ultimele țări care intră în Anul Nou

La polul opus, ultimele locuri care întâmpină Anul Nou sunt insulele izolate din Pacific. Baker și Howland, teritorii aflate în fusul orar UTC-12, intră în 2026 la 26 de ore după Kiribati și cu 14 ore mai târziu decât România. Aici se vede cel mai clar contrastul: o parte a lumii a început deja un nou capitol, în timp ce alta abia îl încheie.

Înainte de acestea, Hawaii și Insulele Aleutine sunt printre ultimele zone locuite care celebrează Revelionul. Atmosfera este mai liniștită, dar la fel de plină de bucurie, în spiritul specific acestor insule.

Această diferență de timp permite, în era digitală, ca oamenii să „trăiască” de mai multe ori momentul trecerii dintre ani, urmărind petrecerile transmise din diverse colțuri ale lumii. Succesiunea sărbătorilor arată că, în ciuda distanțelor și fusurilor orare, bucuria începutului de an rămâne aceeași, potrivit The Sun.

1
