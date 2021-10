A fost instituită starea de urgență în Republica Moldova. Criza se anunță devastatoare, președintele Maia Sandu a cerut solidaritate

Republica Moldova se află în fața unei crize energetice de proporții, iar președintele Maia Sandu a făcut un apel la solidaritate naţională, în finalul unei şedinţe a Consiliului Suprem de Securitate pe care l-a convocat pentru a evalua situaţia din sistemul energetic, în condiţiile în care autorităţile moldovene au instituit stare de urgenţă în sectorul energetic.

A fost instituită starea de urgență în Republica Moldova

Maia Sandu le-a spus cetățenilor să rămână uniţi şi să respingă minciunile cu care sunt intoxicaţi. Am dorit să mă asigur că toate instituţiile statului şi-au mobilizat la maximum capacităţile pentru a depăşi criza. Totodată, în calitate de preşedinte, am solicitat ajutor de la cei mai importanţi parteneri externi ai Republicii Moldova şi am primit asigurări că oamenii Moldovei nu sunt singuri în faţa acestei crize. Ţara noastră are mulţi prieteni şi am încredere că vom ieşi cu bine din această criză.

Ne confruntăm cu o problemă gravă, rezolvarea căreia nu stă doar în puterile Republici Moldova: creşterea preţurilor şi livrarea de gaze naturale. Creşterea preţurilor la gaze de 5-6 ori este o anomalie. Este o lovitură grea pentru consumatorii casnici. Situaţia noastră este şi mai grea din cauza guvernărilor care s-au perindat la putere”, a afirmat preşedintele din Republica Moldova.

„De trei decenii suntem la cheremul regimului de la Tiraspol”

În timp ce alte ţări au investit în diversificarea surselor energetice, în proiecte energetice, la noi, sistemul energetic a fost o sursă importanta de corupţie. Gazoductul Iaşi-Chişinău a fost finalizat abia în acest an, dar staţia de interconectare a curentului nu a fost construită, iar de trei decenii suntem la cheremul regimului de la Tiraspol”, a mai spus Maia Sandu.

La finalul şedinţei la care au participat şi reprezentaţi ai mai multor instituţii de stat care au legătură cu situaţia din sectorul energetic, Consiliul Suprem de Securitate a emis câteva recomandări pentru a diminua efectele crizei din sectorul energetic. Între altele, Comisia pentru Situaţii Excepţionale are în sarcină măsuri pentru a asigura instituţiile medicale cu surse de energie, să introducă măsuri de economisire a surselor energetice şi să asigure CET-urile cu cantităţi suficiente de energie.

Parlamentul Republicii Moldova a instituit la data de 22 octombrie starea de urgenţă în sectorul energetic pentru 30 de zile, după eşuarea negocierilor cu Gazprom, conform Agerpres.