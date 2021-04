Alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a dizolvat, miercuri, Parlamentul de la Chișinău, prin decret prezidențial. Viitoarele alegeri parlamentare vor fi organizate pe 11 iulie, astfel încât să fie format un alt guvern.

„Având în vedere că Parlamentul de legislatura a X-a nu a reușit să formeze Guvernul, în conformitate cu procedura și termenul prevăzute de Constituția Republicii Moldova, ținând cont de Avizul Curții Constituționale nr. 1 din 15 aprilie 2021, pentru constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului (…) Președintele Republicii Moldova decretează:

Art.1 Parlamentul de legislature a X-a se diszolvă pe datra de 28 aprilie 2021

Art. 2 Data alegerii noului Parlament se stabilește pe 11 iulie 2021”, se arată în decretul prezidențial.

Anunțul a fost făcut de Maia Sandu pe Facebook

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a făcut acest anunț, privind dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate, într-o postare pe Facebook.

„Dragi cetățeni, acum câteva minute am semnat Decretul de dizolvare a actualului Parlament. Prin această decizie am deschis calea pentru ca cetățenii să poată să-și aleagă un Parlament nou, care să servească interesele țării și ale oamenilor. Puterea este acum în mâinile poporului. Puterea este în mâinile dumneavoastră. Am încredere că cetățenii noștri vor alege calea corectă spre crearea unui stat dezvoltat și democratic, în care oamenii să trăiască în pace și bunăstare”, a scris Maia Sandu în postarea sa de pe Facebook.

Președintele Republicii Moldova a mai arătat că alegerile se vor desfășura într-un termen cât mai scurt pentru a pune capăt haosului din Parlament.

„Data alegerilor noului Parlament se stabilește pentru 11 iulie 2021. Trebuie să punem cât mai repede punct haosului în care ne ține Parlamentul care pleacă. După alegeri vom numi un guvern responsabil, care se va baza pe o majoritatea stabilă și vom îndrepta lucrurile în Moldova. Vom ieși din criză, vom face ordine și toate instituțiile statului vor lucra pentru binele oamenilor”, a mai scris Maia Sandu.

Moldova se pregătește de alegeri

Potrivit spuselor sale, guvernul urmează să aloce sumele necesare, de la bugetul public, pentru organizarea și pregătirea viitoarelor alegeri.

„Urmează un efort mare. Cetățenii au câștigat dreptul de a-și decide viitorul, însă responsabilitatea pentru acest viitor stă pe umerii fiecăruia dintre noi. Lupta pentru curățarea sistemului public, lupta pentru curățarea clasei politice, pentru oprirea hoțiilor, lupta pentru dreptate este o luptă grea, dar suntem pe calea cea bună.

Suntem tot mai aproape de a pune punct haosului pe care unii au încercat din răsputeri să-l prelungească și să-l adâncească ca să poată fura în continuare. Avem acum șansa de a alege calea spre normalitate. Să o folosim cu înțelepciune”, a mai anunțat Maia Sandu în mesajul pe care l-a postat pe Facebook.