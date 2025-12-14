Social

A cincea seară de proteste, în Capitală. Oamenii au ieșit în stradă și în Cluj și Timișoara

A cincea seară de proteste, în Capitală. Oamenii au ieșit în stradă și în Cluj și Timișoara
Câteva mii de oameni au ieșit duminică seară în stradă în București și în mai multe orașe din țară, protestând pentru independența  justiției. În Capitală, manifestanții au pornit în marș din Piața Universității spre Piața Victoriei, în timp ce la Cluj-Napoca și Timișoara au avut loc adunări similare. Protestatarii cer demisia președintei Înaltei Curți de Justiție și Casație și a altor oficiali.

Protest în Piaţa Universităţii din Bucureşti pentru justiţie

La Bucureşti, participanţii la protest s-au adunat în Piaţa Universităţii, de unde au pornit în marş către Piaţa Victoriei. Printre ei se află oameni în vârstă, dar şi părinţi cu bebeluşi, iar unii poartă un tricolor de mari dimensiuni.

Manifestanţii au afişat pancarte cu mesaje precum: „Eliberaţi justiţia! Justiţie independentă”; „Când Savonea salvează corupţii, noi salvăm Justiţia! Revocare; „Vrem justiţie fără telefoane” sau „Savonea nu reprezintă justiţia din România, o sufocă”.

Numărul participanților la protest a ajuns la câteva mii de persoane

Numărul participanților la protestul din București a ajuns la câteva mii de persoane. Mulţimea scandează mesaje precum „Justiţie, nu corupţie”, „Afară, afară/ Cu mafia din ţară”, „PSD și PNL, aceeași mizerie” și „PSD, ciuma roșie”.

A cincea zi de protest în București pentru independența justiției

Sursă foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Protestatarii au desfăşurat drapele mari ale României și Uniunii Europene și au adus o fotografie în mărime naturală a Liei Savonea, înfățișată cu mesajul „Asigur protecție pentru corupți”.

Protest la Cluj pentru indepedența justiției

La Cluj-Napoca, aproximativ o mie de persoane au participat la un marș care a început în fața Curții de Apel.  Participanții la protest au scandat „Hoţii, hoţii”, „Haideţi cu noi, vă fură şi pe voi” şi „Savonea, nu uita, legea nu e sluga ta”.

Manifestanții cer demisia președintei Înaltei Curți de Justiție și Casație, Lia Savonea, a ministrului Afacerilor Interne,Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, Radu Marinescu, precum și a prcocurorului șef al DNA, Marius Voineag. Aceasta este a cincea seară consecutivă în care oamenii au ieșit în stradă pentru a susține independența justiției din România.

