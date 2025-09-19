Radiografia eCommerce 2025: 39% dintre români au redus cheltuielile online

Conform studiului „Radiografia eCommerce 2025”, aproape 40% dintre românii care cumpără online și-au diminuat cheltuielile online moderat, iar un sfert dintre aceștia au redus semnificativ sumele alocate achizițiilor pe internet. Cercetarea, ce va fi prezentată oficial de easySales pe 25 septembrie, la evenimentul eCommerce Talks.

Astfel, o parte importantă a consumatorilor a ajustat nivelul cheltuielilor online, reflectând impactul creșterii costurilor asupra pieței eCommerce din România.

Conform studiului realizat de easySales, doar 25% dintre românii chestionați susțin că nu și-au schimbat obiceiurile de consum online. Cercetarea, desfășurată între 16 și 30 iulie 2025, a inclus răspunsurile a 1.036 de persoane, reprezentând o selecție care reflectă structura socio-demografică a utilizatorilor de internet din România.

Studiul mai arată că o treime dintre consumatorii români au redus bugetul lunar alocat cumpărăturilor online cu sume cuprinse între 101 și 250 de lei. Totodată, 25% dintre respondenți cheltuiesc lunar mai puțin între 251 și 500 de lei în mediul digital. O proporție semnificativă, de 18,3%, și-a diminuat cheltuielile online cu peste 500 de lei pe lună.

În acest context, evenimentul eCommerce Talks by easySales revine în 2025 cu cea de-a șasea ediție, consolidându-și poziția drept unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei comerțului electronic din România. Ediția de anul acesta promite o diversitate mai mare de informații, oportunități extinse de networking, dar și spații și participanți în număr record.

Pe agenda conferinței se regăsesc și discuții ample despre Inteligența Artificială, alături de masterclass-uri care abordează temele actuale și relevante pentru profesioniștii din domeniu. Printre participanți se numără companii internaționale precum YesPo și Sendership, dar și M3cargo, care vor fi prezenți pentru prima dată la acest eveniment.

Pe 25 septembrie, Aula Magna a Universității Politehnice din București va fi gazda unui eveniment important dedicat industriei eCommerce, reunind peste 700 de participanți și aproximativ 40 de expozanți. Această zi de dialog și schimb de experiență aduce laolaltă experți relevanți din sector, oferind oportunități de networking și prezentări valoroase.

Printre partenerii confirmați se numără companii de renume precum FAN Courier, The Marketer, Compari, Innoship, Aqurate, Skroutz, Mavericks, Upswing, MerchantPro, Digital Kitchen, Yespo, Sendership, PayPoint, eMAG, eushipments Romania, Huboxx, call2all și Altexpress. Detalii suplimentare despre program și participanți pot fi consultate pe site-ul oficial al evenimentului: ecommerce-talks.com.