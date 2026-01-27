27 ianuarie 1990. Profeția celor 20 de ani de tranziție a lui Silviu Brucan. Atacul lui Octavian Paler și duelul ideologic care a rămas în istorie

Luna ianuarie a anului 1990 a reprezentat pentru România un „Big Bang” politic și social, un spațiu în care vechile structuri de putere se întrepătrundeau haotic cu noile aspirații democratice. În acest peisaj dominat de decizia FSN de a se transforma în partid, un schimb de replici publicate în presa vremii avea să devină piatra de temelie a înțelegerii tranziției românești.

Când toată lumea se aștepta ca FSN să se retragă din prim planul vieții politice, Ion Iliescu și ai lui făceau pasul invers, iar Silviu Brucan le justifica decizia.

Polemica dintre Silviu Brucan, ideologul informal al Frontului Salvării Naționale (FSN), și scriitorul și editorialistul “României Libere”, Octavian Paler a depășit granițele unei simple dispute intelectuale, transformându-se într-o analiză dură a capacității poporului român de a se guverna singur după decenii de totalitarism. Un schimb de epistole între cei doi, publicat în presă este extrem de interesant pentru istorici.

Centrul acestei confruntări a fost celebra declarație a lui Brucan pentru publicația franceză Le Figaro, în care acesta afirma că România va avea nevoie de 20 de ani pentru a învăța democrația.

O declarație asumată de Silviu Brucan: «Este adevărat că am declarat ziarului Le Figaro, pe care-l am in față (la întrebarea : cu credeți că va dura pentru ca România să devină o democrație) următoarele : „În zece ani viața socială se va echilibra. Dar pentru democrație va fi nevoie de 20 de ani; în orice caz, aceasta este părerea mea personală“.»

Octavian Paler, vocea morală a rezistenței intelectuale, a reacționat cu o „perplexitate enervată”, acuzându-l pe Brucan că oferă un alibi teoretic pentru tendințele autoritare ale noii puteri, respectiv Ion Iliescu și FSN. Răspunsul lui Silviu Brucan, redactat cu o precizie chirurgicală și un pragmatism rece, oferă o perspectivă sociologică asupra unei națiuni aflată în plin proces de redefinire.

În replica sa, Brucan nu s-a sfiit să utilizeze tehnici de retorică politică agresivă, menite să submineze autoritatea morală a interlocutorului său. Acesta i-a reamintit lui Paler propriul parcurs în cadrul sistemului comunist, menționând funcțiile de conducere deținute de acesta la ziarul „România Liberă” și prezența sa la plenarele Comitetului Central.

Prin această manevră, Brucan impunea o formă de egalitate în „păcat”, sugerând că nimeni din “vechea gardă” nu are dreptul la o puritate absolută și că dezbaterea ar trebui să se concentreze pe idei, nu pe „incriminări personale”. Această abordare a setat tonul pentru mulți ani în politica românească: o lume în care trecutul este folosit ca monedă de schimb pentru a amuți criticile prezentului.

Analiza istorică pe care Brucan o propune în textul său este de un determinism sociologic șocant pentru zilele lui ianuarie 1990. El argumentează că democrația nu este un produs de import care poate fi instalat peste noapte, ci o construcție care necesită tradiție și exercițiu. Brucan invocă eșecul idealurilor de la 1848, „Monstruoasa Coaliție” dintre burghezie și moșierime și fragilitatea democrației interbelice pentru a demonstra că România nu a avut niciodată o bază solidă pentru pluralism.

Din punctul său de vedere, cei 20 de ani nu erau o pedeapsă, ci un interval biologic necesar pentru ca o nouă generație, necontaminată de reflexele supunerii și ale oportunismului, să poată prelua frâiele statului.

Un aspect crucial al răspunsului lui Brucan a fost apărarea legitimității FSN. Într-o perioadă în care strada începea să conteste caracterul spontan al Revoluției, Brucan a mutat discuția în planul acțiunii directe. El a afirmat că legitimitatea noii conduceri derivă din prezența membrilor săi în prima linie, „sub focul rafalelor de mitralieră”, în zilele sângeroase de la sfârșitul lui decembrie 1989.

Această legitimitate a „focurilor de armă” era opusă, în viziunea sa, criticilor venite din partea celor care „au ieșit din casă abia după sărbătorile Crăciunului”. Era un mesaj clar: puterea aparține celor care și-au asumat riscul fizic al răsturnării dictatorului, nu celor care teoretizează democrația din fotolii comode.

Mai mult, Brucan a punctat cu cinism că, în timp ce intelectualii se disputau pe marginea constituțiilor, poporul era interesat de nevoile elementare: căldură, lumină și alimente. El a prezentat FSN ca fiind singura forță capabilă să prevină colapsul infrastructurii țării, transformând actul de guvernare într-o misiune de salvare națională care scuza, în mod implicit, micile „poticneli” democratice.

Această retorică a „stabilității” în fața „haosului” a devenit o temă intens folosită în discursul politic românesc, adesea pentru a justifica amânarea unor reforme structurale profunde.

Privind retrospectiv, polemica Brucan-Paler ne arată ruptura profundă dintre două viziuni asupra societății.

Pe de o parte, Paler pleda pentru o renaștere morală imediată, pentru o democrație a valorilor și a integrității. Pe de altă parte, Brucan, supranumit „Oracolul de la Damăroaia”, propunea o viziune bazată pe realități brute, pe raporturi de forță și pe o evoluție lentă, aproape dureroasă, a mentalităților colective.

Deși mulți l-au acuzat de rea-credință, profeția sa despre cei 20 de ani s-a dovedit a fi, într-o mare măsură, corectă, România atingând o maturitate instituțională relativă abia după integrarea în structurile euro-atlantice.