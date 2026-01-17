17 ianuarie 1990. Noi dezvăluiri despre familia Ceaușescu. Nicușor - „prințul” scandalurilor și al vodcii, Valentin - un vitezoman

Familia Ceaușescu ținea în continuare pagina întâi a presei post-decembriste. Articolul publicat în ziarul „Tineretul Liber” pe 16 ianuarie 1990, intitulat „Năzbâtii de-ale Prințișorilor”, reprezintă o piesă de arhivă fascinantă pentru înțelegerea modului în care s-a prăbușit mitul familiei dictatoriale. Scris într-un stil care îmbină indignarea cu satira de tip nou.

O să regăsiți aceleași exagerări proletcultiste, mai ales că textul oferă detalii picante și până atunci interzise despre viața privată a „moștenitorilor” Nicu și Valentin Ceaușescu. Unele din ele false. Dar, atunci, erau credibile și serveau drept piatră de temelie pentru campania de demonizare a „dinastiei” proaspăt înlăturate.

Prima parte a relatării se concentrează pe Nicu Ceaușescu, prezentat nu ca liderul politic al tineretului sau prim-secretar la Sibiu, ci ca un personaj aflat într-o derivă morală totală. Articolul începe cu o realitate sordidă: „odrasla favorită” a Elenei Ceaușescu ajunsese să consume câte două sticle de vodcă „Ruskaia” pe zi.

Imaginea descrisă este una a haosului: nopți pierdute, bătăi prin baruri la munte și la mare, și o sfidare totală a autorității. Jurnalistul relatează scene în care „uniformele”, adică miliția și „băieții în civil”, recteSecuritatea, trebuiau să îl caute zile în șir pentru a-l aduce în fața mamei sale, care încerca zadarnic să-l pună la punct.

Un detaliu savuros pentru cititorul de atunci este revolta lui Nicu împotriva propriilor sisteme de supraveghere.

Enervat că îi erau interceptate telefoanele și că i se instalaseră microfoane chiar și în „cuibul dragostei”, un bar amenajat special, Nicu îi înjura pe agenți de supraveghere. Articolul redă un dialog în care acesta, aflat la volanul unui Audi condus cu viteză nebună, îi amenință pe cei de la filaj.

«Odată, opri brusc mașina, un „Audi“, cu care alerga ca un disperat și se rățoi la cei de la filaje: „Ce, mă, prăpădiților, n-aveți pe cine spiona? Dacă vă mai prind urmărindu-mă, trag în voi. Iar tu tablagiule (se adresă agentului de circulație) dacă mai transmiți prin radio date despre mine, te trimit la stîna de unde ai venit”

Primiseră ei ordin de la șefii lor, dar acum discutau cu fiul șefului statului. Știau că-i nebun și erau conștienți mai ales de pericolul ce-l reprezenta academiciana. Azi își certa odrasla, dar mîine mai știi, putea s-o alinte din nou. Și cum Nicușor avea un mare talent de a răstălmăci lucrurile, în a le falsifica, transforma în provocări, puteau să-și piardă pîinea. La scuzară în cor: „Ne iertați tovarășu ’ Nicușor, am primit și noi..." „Bă, eu sînt Primul Secretar al Uteceului și feciorul știți voi cui. Ei, șefii voștri, îs niște cioflingari. Țineți aproape de mine, nu de ei...»

Dacă Nicu era „rebelul”, Valentin este prezentat ca cel care s-a „stricat” pe parcurs, mai ales după vizita familiei imperiale în Coreea de Nord. Articolul descrie o scenă cinematografică. Valentin, la volanul unei mașini sport de ultimul răgnet, gonește pe serpentinele Văii Prahovei. Momentul culminant este un accident rutier violent pe un pod îngust. Ignorând avertismentul pasagerului său (un medic descris ca „mentor în probleme trupești”), Valentin refuză să dea prioritate unui TIR. Rezultatul? Mașina sa sport s-a înfipt sub mastodont ca o „insectă într-un ac”.

Iată cum este relatat incidentul: «Cu timpul i s-a urcat la cap și lui Valentin. Mai ales după ce a fost luat de mămica și de tăticu in Coreea de Nord. Seară de seară televiziunea îl prezenta în prim-plan alături de familia imperială, înalt. Fotogenic. Asculta respectuos explicațiile „ savantei de renume mondial” privind arhitectura unor imense săli, piețe , palate (De acolo se inspirase, „cel mai iubit" în proiectele sale megalomanice ce prinseră contur la București. Cu o mașină sport, ultimul strigăt, fiul cel mare zbura pe serpentinele Văii Prahovei. Avea în dreapta pe prietenul ce-l inițiase în problemele trupești și acuma îi promisese că-i prezintă în Țara Bîrsei o „expertă”. Ușor de ghicit starea în care se găsea „Prințul” și faptul că acul roșu al vitezometrului se plimba de la 100 in sus. Erau pe vremea aceea câteva poduri pe care cu greu puteau trece alături două autoturisme numai late decît Lăstunul. Din sens opus se vedea cum un TIR mai avea doar câțiva metri și intra pe pod. „Eu zic să reduci viteza, Valentine, n-avem loc", „Asta-i culmea, ce, tolomacul ăsta nu-mi cunoaște mașina ? Câți bolizi de modelul ăsta sunt în țară ? „ S-ar putea să fie vreun străin, una, omul are prioritate, doi, de ce să riscăm, trei? " Nu-și termină „mentorul” cuvântul și se auzi o detunătură înfundată. Autoturismul puțin înalt se înfipse ca o insectă într-un ac, sub caroseria mastodontului.»

Valentin s-a ales cu o rană la genunchi, iar însoțitorul său, un chirurg talentat, și-a pierdut un ochi în urma impactului. Elena Ceaușescu a intervenit imediat, ordonând mușamalizarea: mașina a fost ascunsă într-un garaj, iar martorii au fost intimidați pentru a nu se afla că „bietul copil” a fost vinovat.

Textul o pune într-o lumină sinistră pe Elena Ceaușescu, „Savanta”, care gestiona crizele copiilor cu o mână de fier și folosind resursele statului. Pentru a-l despărți pe Nicu de marea sa pasiune de atunci, o cântăreață de operă celebră, admirată pentru „părul de aur”, Elena ar fi orchestrat un plan diabolic. Artistei i s-a oferit un contract fictiv în străinătate, fiind practic forțată să părăsească țara sub pretextul că este cerută la „Scala” din Milano sau în Baleare.

În cazul medicului care și-a pierdut ochiul în accidentul lui Valentin, „generozitatea” Elenei a fost la fel de calculată. I s-au oferit 200.000 de lei, o sumă uriașă atunci și o specializare în Vest, cu condiția să tacă.

Finalul relatării este însă tragic: se sugerează că doctorul, odată ajuns în străinătate și devenit „indezirabil”, ar fi suferit un „accident” de mașină fatal, eliminând astfel orice urmă a culpei lui Valentin.

Nicu Ceaușescu a suferit într-adevăr de dependență de alcool, fapt confirmat ulterior de analizele medicale (ciroză) și de apropiații săi. Stilul său de viață boem și nerespectarea protocolului erau de notorietate. Dialogurile specifice și numărul exact de sticle sunt elemente de „coloratură” jurnalistică. Deși era rebel, el rămânea sub controlul sistemului. ideea că Securitatea „îl căuta zile în șir” este probabil o exagerare pentru a sublinia ineficiența instituțiilor în fața clanului.

„Fata cu părul de aur” este, cel mai probabil, o referire la Daniela Vlădescu. Așa cum relata Capital, relația lor a fost reală și de durată, dar detaliile despre exilul forțat prin contracte la „Scala” sunt parțial mitologizate pentru a o picta pe Elena ca pe o mamă monstruoasă, ceea ce, politic, era util în 1990.

Accidentul este unul dintre cele mai celebre „mituri negre” ale anilor '90. Valentin Ceaușescu, cunoscut ca fiind cel mai retras și educat dintre frați, a negat constant aceste evenimente. Nu au apărut niciodată dovezi medicale, procese-verbale de miliție sau o victimă reală (chirurgul) care să confirme povestea. Povestea a servit la construirea unei imagini de „vitezoman iresponsabil” pentru Valentin, cel care fusese cel mai puțin vizibil în timpul dictaturii.