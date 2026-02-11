Monden

Sorin Copilul de Aur, copilărie în sărăcie: Iarna ne înveleam cu paltoane

Sorin Copilul de Aur a povestit mai multe secvențe din copilăria lui care nu au fost tocmai plăcute. Printre altele, acelea în care familia sa era atât de săracă, încât iarna se înveleau cu paltoane.

Sorin Copilul de aur, copilărie cruntă

Faptul că acum își poate permite foarte multe lucruri, nu-l face pe manelist să uite de perioadele mai puțin fericite din viața lui. Mai ales că atunci când era mic părinții lui se descurcau foarte greu. Drept urmare iarna, familia se învelea cu paltoane. Uneori când ajungea în piață, acolo unde mama lui vindea zarvaturi, copilul era pus să cânte.

”Cântam în piață și mama mea când nu vindeam zarzavaturile pe care le luam de la seră, strângea cheta. Asta pentru că oamenii de acolo făceau chetă de produse. Cartofi, ceapă, cu ce ne mai dădeau acolo”, a povestit cântărețul.

”Rar vedeam carnea”

Acesta a explicat că nu prea apucau să mănânce carne. ”Rar vedeam carnea. Mama mea și tatăl meu munceau din răsputeri. Maxim de două ori pe lună, alteori mai rar. Dar eu cu asta am crescut, varză și mâncare de cartofi. Eu și acum le mănânc, când Dumnezeu m-a pus bine.

Și le mănânc cu carne. Niciodată nu o să uit de unde am plecat. Ador să fiu om simplu. Fericirea cea mai mare este familia mea. Mama, tata, soția, copiii, frații, tot ce mă înconjoară pe mine. Eu oricine aș fi în lumea asta, nu am cum să uit”, a spus Sorin Copilul de Aur.

Sorinel Copilul de Aur, condamnat la închisoare. Fanii au fost șocați

Sorin Copilul de Aur. Sursa foto: Youtube

 Primii bani, prima masă bună

Din momentul în care a început să câștige bani din cântat, întregul meniu al familiei s-a schimbat. Asta pentru că mama lui s-a ocupat să pună și carne pe masă. Prima masă gătită din banii din cântat a fost mămăligă cu carne prăjită. De altfel, acesta a explicat că știe că sunt oameni sărmani și ajută pe cine și cum poate.

