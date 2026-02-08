Monden

Sorin Copilul de Aur despre generații: Diferență de la cer la pământ. Cei de acum nu știu să se distreze

Sorin Copilul de Aur despre generații: Diferență de la cer la pământ. Cei de acum nu știu să se distrezeNunta în aer liber. Sursa foto: Pixabay
Sorin Copilul de Aur, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România crede că între generațiile de acum 25 de ani și cele de acum este o diferență foarte mare. Și acest lucru se vede inclusiv din modul în care petrec.

Sorin Copilul de Aur dă verdictul

Interpretul a explicat că din punctul lui de vedere generațiile de acum sunt foarte diferite de cele de acum un sfert de secol. Inclusiv prin faptul că nu se mai distrează cum o făceau oamenii acum ceva vreme.

”Diferență de la cer la pământ între lumea asta și lumea aia. Eu știu și viața de la cort, știu și viața asta. Adică nu există grad de comparație”, a explicat manelistul.

”Era frumos rău”

Acesta a explicat că din punctul lui de vedere lumea este acum foarte incordată. ”Dar în 2003 era frumos rău de tot. Se distrau oamenii altfel, simțeai fericirea altfel. Acum, parcă toată lumea e așa încordată, mai pe opulență, să fie costumul bine, să nu fie șifonat, să fie totul perfect.

Era frumos, chiar dacă nu era la restaurant și era la cort și mese lungi și bănci, că erau bănci atunci”, a mai spus Sorin Copilul de Aur.

  Mergea la nunți cu unchiul lui Florin Salam

Solistul a început să cânte de la o vârstă fragedă, dar nu simțea povara muncoii. ”Tare mult mi-aș dori ca generația din ziua de azi să vadă niște filmări cu anii ăia care erau altceva. Acum 28 de ani cântam la nunți de câte trei zile nunta.

Mă lua unchiul lui Salam, nea Nicu, și mă ținea trei zile. Așa era la cort înainte. Nu e ca acum. Acum este prafum. Este frumusețe mare. La cort la 7 ani mă puneau oamenii pe masa că eram mic. Și luam ce îmi dădeam. Era frumos, dar și greu, îți dai seama să cânți trei zile la o nuntă”.

