⁠Oana Lis, dezvăluiri dureroase: Persoane apropiate pe care le-am ajutat au încercat să mă tragă în jos

Oana Lis a povestit la un podcast faptul că de-a lungul vieții ei a trecut prin tot felul de experiențe. Cele mai dureroase au fost cele legate de oameni dragi care nu au fost lângă ea.

Soția lui Viorel Lis a explicat că a trăit momente foarte dificile în care se aștepta ca anumiți oameni să fie alături de ea. Doar că lucrurile nu au fost deloc așa.

”Mi s-a întâmplat și mie de la persoane apropiate pe care poate le-am ajutat când au fost momentele grele să mă înțepe, dar așa frumos. Adică: ”a, ce frumoasă erai dacă erai mai slabă”, sau ”a, dar de ce n-ai făcut și tu nu știu ce”, sau de ce nu ai scris o carte. Adică să încerce să mă atace”, a spus Oana Lis.

Drept urmare aceasta a încercat să găsească și o soluție care să o scoată din astfel de situații. Așa că a decis că e mai bine fără rău decât cu rău.

”Și mi-am dat seama că eu am susținut persoanele acelea, cu tot ce am putut eu și pe mine încearcă de fapt să mă tragă în jos nu să îmi dea avânt și putere, și atunci nu m-am mai întâlnit cu persoanele acestea”, a mai spus Oana Lis.

De altfel, Oana Lis a povestit în trecut că ea a trecut prin niște experiențe traumatizante atunci când era copil. Aceasta și-a pierdut mama atunci când era copil iar tatăl a abuzat-o fizic și emoțional.

Iar peste toate aceste suferințe s-a adăugat și obligația de a-l crește pe fratele ei mai mic. Drept urmare când l-a cunoscut pe Viorel Lis, pentru ea acesta a venit ca o salvare. De altfel, Oana a spus că ea îl iubește și că îl ajută în fiecare zi pentru că el încă are dorința de a trăi.